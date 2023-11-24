Gazze'de geçici ateşkes başladı

Yayınlanma: 24.11.2023 - 09:55

Güncelleme: 24.11.2023 - 10:04

Hamas ve İsrail arasındaki mutabakatla Gazze'ye saldırıları geçici olarak durduracak, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak 4 günlük insani ara (TSİ 08.00) başladı.

Habertürk'ün aktardığına göre, Hamas ile İsrail arasında varılan uzlaşı 24 Kasım Cuma günü yerel saatle 07.00'de yürürlüğe girdi.

Çatışmalara insani ara 4 gün sürecek ve bu süreçte Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. İnsani ara, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yardım girişlerini de kapsayacak.

Esir takasının ise bugün TSİ 17.00'de başlaması bekleniyor.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.