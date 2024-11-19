‘Gazze’de kaç çocuk ölürse vana kapanır?’

Muhalefet, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde Bakan Alparslan Bayraktar’a “İsrail ile petrol ticareti” üzerinden yüklendi.

‘Gazze’de kaç çocuk ölürse vana kapanır?’
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Taylan Gülkanat
Yayınlanma: 19.11.2024 - 04:00

Dünkü görüşmelerde CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Tiflis- Bakû-Ceyhan Petrol Boru Hattı’ndan İsrail’le petrol ticaretinin sürdüğü iddialarını dile getirdi. 

Yavuzyılmaz, “Varil başına 1 dolar 27 cent. Durmak yok, petrol sevkıyatına devam mı? Gazze’de kaç çocuk ölürse vanayı kapatırsınız? Madem kapatamıyorsunuz neden Filistin konusunda racon kesiyorsunuz?” tepkisini gösterdi.


Etiketler: #gazze #muhalefet

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