‘Gazze’de kaç çocuk ölürse vana kapanır?’
Muhalefet, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde Bakan Alparslan Bayraktar’a “İsrail ile petrol ticareti” üzerinden yüklendi.
Dünkü görüşmelerde CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Tiflis- Bakû-Ceyhan Petrol Boru Hattı’ndan İsrail’le petrol ticaretinin sürdüğü iddialarını dile getirdi.
Yavuzyılmaz, “Varil başına 1 dolar 27 cent. Durmak yok, petrol sevkıyatına devam mı? Gazze’de kaç çocuk ölürse vanayı kapatırsınız? Madem kapatamıyorsunuz neden Filistin konusunda racon kesiyorsunuz?” tepkisini gösterdi.
Etiketler: #gazze #muhalefet
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