Gazze'deki ablukanın etkisi ortaya çıktı: Ölüm kalım meselesi haline geldi

Yayınlanma: 14.10.2023 - 14:14

Güncelleme: 14.10.2023 - 14:15

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Phillippe Lazzarini, bir haftadır yeni insani yardım alamayan Gazze üzerindeki ablukanın "yıkıcı" etkisine değindi.

Gazze Şeridi'ndeki durumu "ölüm kalım meselesi" olarak nitelendiren Lazzarini, "Bu bir ölüm kalım meselesi haline geldi. Bu bir zorunluluk; 2 milyon insana su sağlamak için Gazze'ye hemen yakıt ulaştırılması gerekiyor" dedi.

Lazzarini, "Gazze Şeridi'nde su tesislerinin ve şebeke suyunun çalışmaması nedeniyle temiz su tükeniyor. İnsanlar artık kuyulardan kirli su kullanmak zorunda kalıyor ve bu da suyla bulaşan hastalık riskini arttırıyor. Gazze'de 11 Ekim'den bu yana devam eden elektrik kesintisi de su tedarikini etkiliyor" diye konuştu.

"Su artık geriye kalan son yaşam hattı" diyen Lazzarini, şöyle devam etti:

"Gazze'ye hemen yakıt taşımamız gerekiyor. İnsanların güvenli içme suyuna ulaşmasının tek yolu yakıt. Aksi takdirde, aralarında küçük çocuklar, yaşlılar ve kadınların da bulunduğu insanlar şiddetli susuzluktan ölmeye başlayacak. İnsani yardım üzerindeki kuşatmanın derhal kaldırılması çağrısında bulunuyorum."