Gazze'deki çatışmalarda bir İsrail askeri öldü

Yayınlanma: 09.11.2023 - 22:17

Güncelleme: 09.11.2023 - 23:16

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında "Şeldağ" adlı özel kuvvetler birliğinde görevli binbaşı rütbesinde bir yedek asker öldü.

Gazze'deki çatışmalarda 5 İsrail askerinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusu, 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde ölen asker sayısının 36'ya yükseldiğini aktardı.