Gazze'deki çatışmalarda bir İsrail askeri öldü
İsrail ordusu, ablukayı sıkılaştırarak aralıksız şekilde bombardımana tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında bir askerinin daha öldürüldüğünü, 5 askerinin ise yaralandığını açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında "Şeldağ" adlı özel kuvvetler birliğinde görevli binbaşı rütbesinde bir yedek asker öldü.
Gazze'deki çatışmalarda 5 İsrail askerinin de yaralandığı kaydedildi.
İsrail ordusu, 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde ölen asker sayısının 36'ya yükseldiğini aktardı.
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