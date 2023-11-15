Gazze'deki kara operasyonunda ölen asker sayısı arttı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde devam eden kara operasyonunda ölen asker sayısının 48'e yükseldiğini açıkladı.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik havadan bombardımanı 40'ıncı günde sürerken, karadan da okul, hastane, cami, mülteci kampları gibi sivillerin bulunduğu noktalar hedef alınmaya devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki kara operasyonunda ölen asker sayısının 48’e çıktığı ifade edildi.
Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 askerin daha öldüğü belirtildi.
Çatışmalarda 4 İsrail askerinin de ağır yaralandığı ifade edildi.
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