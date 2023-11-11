Gazze'deki Şifa Hastanesinden Dr. Ebu Sada: "(İsrail) Bugün yoğun bakım ünitesini bombaladı"

Yayınlanma: 11.11.2023 - 16:20

Güncelleme: 11.11.2023 - 16:39

İngiltere merkezli Filistinlilere Tıbbi Yardım (Medical Aid for Palestinians) adlı sivil toplum kuruluşu, X sosyal medya hesabında, Gazze'de gözlerin çevrildiği Şifa Hastanesinden Dr. Ebu Sada'nın konuşmasını paylaştı.

Şifa Hastanesi Cerrahi Bölüm Başkanı Ebu Sada, "Bugün Şifa Hastanesindeki yoğun bakım ünitesini bombaladılar. Her taraftan ateş açılıyor ve bombardıman var. Kimse Şifa Hastanesinden çıkamıyor, kimse buraya gelemiyor. Durum çok tehlikeli" dedi.

Hastaneden çıkmak isteyenlere ateş açıldığını, bazılarının yaralandığını bazılarının da öldüğünü kaydeden Ebu Sada, hastanede derinleşen insani felaketi şu sözlerle anlattı:

"Kimse hastaneye ulaşamıyor. Binanın dışına çıkamıyoruz, çünkü dışarıda ateş açılıyor. Elektrik yok, su yok, yemek yok. Maalesef gece yoğun bakım ünitesi ve yeni doğan yoğun bakım ünitesinde elektrik kesildi. Çok tehlikeli, çok kritik bir durum. Ana binada bile su yok. Elektrik, hatta yemek ve yakıt yok."

İsrail Ordu Sözcülüğü, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, Şifa Hastanesinin çevresinde Hamas ile "yoğun bir çatışmaya giriştiklerini" öne sürdü.

Gazze Şeridi genelinde Hamas'a karşı bir savaş içinde olduklarını aktaran İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde yoğun bir muharebeye girdiklerini iletti.