İsrail Savunma Bakanı Gallant, Gazze'deki grupları uyardı

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 16:00

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 16:00

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "İsrail Hava Kuvvetlerinin gece saatlerinde düzenlenen operasyonla, Hamas'a ait silah üretim tesislerini ve depolarını imha ettiğini" duyurdu.

Gallant, "Vatandaşlarımıza zarar vermeye çalışan tüm girişimler, İsrail ordusunun tam gücüyle karşılanacaktır" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, gece saatlerinde Gazze'nin orta kesimine düzenlediği hava saldırısında, Hamas'ın roket yapımda kullandığı kimyasal maddelerin bulunduğu ve silah üretilen bölgeleri vurduğunu açıklamıştı.

Filistin resmi ajansı (WAFA) ise İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı bir bölgede yangın çıktığını, yakınlarındaki sivil yerleşimlerde hasar meydana geldiğini duyurmuştu.

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Gazze'den bir roket fırlatıldığı ve İsrail hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.