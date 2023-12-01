Gazze'e ateşkes sona erdi: Saldırılara yeniden başladı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladığını duyurdu.
Gazze Şeridi'nde bir haftadır devam eden "insani ara" sona erdi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladığını duyurdu.
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