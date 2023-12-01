Gazze'e ateşkes sona erdi: Saldırılara yeniden başladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.12.2023 - 08:28
Gazze'e ateşkes sona erdi: Saldırılara yeniden başladı
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Gazze Şeridi'nde bir haftadır devam eden "insani ara" sona erdi. 

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladığını duyurdu.


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