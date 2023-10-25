Gazze'ye 4. yardım konvoyu Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı

İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi’ne 8 tırdan oluşan 4. yardım konvoyu, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı.

İHA
Yayınlanma: 25.10.2023 - 10:51
Gazze'ye 4. yardım konvoyu Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı
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Filistin Kızılayı'ndan gece saatlerinde yapılan açıklamada, 8 tır malzemenin Mısır Kızılayı'ndan teslim alındığı duyuruldu.

Açıklamada, tırlardan 5'inin su, 2'sinin gıda, 1'inin de ilaç taşıdığı ifade edildi.

Gazze'ye ilk yardım konvoyu 21 Ekim’de, ikinci yardım konvoyu 22 Ekim’de, üçüncü yardım konvoyu ise 23 Ekim’de giriş yapmıştı.


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