Gazze'ye yardım uçağı Mısır'da
Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan askeri kargo uçağı Mısır'a ulaştı. El-Ariş Havalimanı'nda uçaktan indirilen yardım malzemeleri, Refah Sınır Kapısı'ndan geçirilip Gazze'ye ulaştırılacak.
Türkiye'den, Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan askeri kargo uçağı Mısır'a ulaştı.
Gazze'ye yönelik yardımlar kapsamında, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan 24 ton tıbbi malzemeyle saat 12.00'de havalanan askeri kargo uçağı, saat 14.00’te El-Ariş Havalimanı'na iniş yaptı.
Havalimanında uçaktan indirilip, tırlara yüklenen yardım malzemeleri Refah Sınır Kapısı'ndan geçirilerek Gazze'ye ulaştırılacak.
Öte yandan, Gazze'ye yardımlar kapsamında, gün içerisinde iki askeri kargo uçağı daha Ankara'dan Mısır'a hareket edecek.
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