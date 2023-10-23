Gazze'ye destek yürüyüşündeki 'cihad' sloganı: İçişleri Bakanı Braverman, Londra polis müdürü ile görüşecek

Yayınlanma: 23.10.2023 - 11:59

Güncelleme: 23.10.2023 - 12:00

Getty Images Londra'daki Gazze'ye destek yürüyüşüne 100 bin kişinin katıldığı açıklandı

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, Londra’daki Filistin’e destek yürüyüşüyle ilgili olarak Pazartesi günü Londra Polis Müdürü ile görüşecek.

Yaklaşık 100 bin kişi Cumartesi yapılan gösteride Filistinli sivillere destek için yürüdü.

Bu yürüyüşten ayrı bir başka yürüyüşe ait paylaşılan bir videoda, bir kişinin ‘cihad’ sloganı attığı duyuluyor.

Londra polisi bu videoda bir suç unsuruna rastlanmadığını açıkladı.

Ancak buna rağmen, İçişleri Bakanı Braverman, Londra Polis Müdürü Sir Mark Rowley’ten bir açıklama isteyecek.

BBC’ye konuşan bir kaynak, Bakan Braverman’ın Cumartesi günü yapılan yürüyüşe polisin yaklaşımı konusunda Rowley’e 'bazı sorular' yönelticeğini söyledi.

İkili arasındaki görüşme Filistin yanlısı gösteri öncesi planlanmıştı.

BBC’ye konuşan kaynak, “İngiltere sokaklarında nefret ve şiddet çağrısına yer olmadığını” söyledi ve Braverman’ın polise, 'yasayı çiğneyenlere karşı harekete geçme çağrısı' yaptığını hatırlattı.

Cumartesi günü yapılan yürüyüşte 1000’den fazla polis görev yaptı ve 10 kişi gözaltına alındı.

Londra polisi bu kişilerin, havai fişek bulundurma, toplum düzenini bozma ve bir yardım çalışanına hakaretten gözaltına alındığını aktardı.

Polis yetkilileri, bu yürüyüşe yakın bir noktada Hizb ut-Tahrir tarafından yapılan bir diğer yürüyüşte kaydedilen “cihad” sloganlı video ile ilgili olarak ise işlem yapılmayacağını kaydetti.

Yapılan açıklamada cihad kelimesinin farklı anlamları olduğu da ifade edildi.

Aynı açıklamada, göstericilerin elindeki “Müslüman orduları” ifadesi olan pankartlar için de işlem yapılmayacağı belirtildi.

Cihat sloganı "terör çağrısıdır" görüşü

Getty Images İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman

Buna karşın hükümet yetkililerinden Robert Jenrick, “cihad” sloganının “terörist şiddet çağrısı” olgunu söyledi ve yasanın tüm gücü ile buna müdahale edilmesi gerektiğini savundu.

Sky News kanalına konuşan Jenrick, “Londra sokaklarında Cihad diye bağırmak kınanması gereken bir şey ve ben böyle şeyler görmek istemiyorum” dedi.

Robert Jenrick, bu olayla ilgili suç soruşturması kararının savcılık ve poliste olduğunu da kabul etti.

Cumartesi gününe ait henüz doğrulanmayan bir başka videoda, bir metro sürücüsünün, metro içi yayın sisteminden “Filistin’e özgürlük” sloganı attığı duyuluyor.

Polis ve Londra’nın ulaştırma hizmetlerinden sorumlu kurumu bu video ile ilgili inceleme yapıldığını açıkladı.