İngiltere'den 'Gazzeli mülteciler' çıkışı: Şimdi zamanı değil

Birleşik Krallık Ulaştırma Bakanı Mark Harper, Sky News'e yaptığı açıklamada "Gazze'den mülteci kabul etmeyi düşünmek için doğru zaman olmadığını" söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.10.2023 - 11:21
İngiltere'den 'Gazzeli mülteciler' çıkışı: Şimdi zamanı değil
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Birleşik Krallık Ulaştırma Bakanı Mark Harper, İsrail-Filistin savaşına ilişkin SkyNews'e açıklamalarda bulundu.

Mark Harper, "Gazze'den mülteci kabul etmeyi düşünmek için doğru zaman olmadığını" söyledi.

Harper, "Bence bu aşamada mülteci aracına ulaşmak doğru değil" dedi.

Harper, "bunun hükümetin ileride düşüneceği bir şey olup olmadığı" sorusuna ise "en önemli şeyin" bölgedeki insanları desteklemek olduğunu kaydetti.

"Bu nedenle İsrail hükümetini ve Mısır hükümetini yardımların Gazze'ye ulaşmasını sağlamaya çağırıyoruz" diyen Harper, şunları kaydetti:

"Hafta sonunda bunun ilk aşamalarını gördük ve bu çok memnuniyet vericiydi. Bu konuda ısrarcı olmaya devam edeceğiz ve sahadaki insanlara yardım etmek için desteğimizi sürdüreceğiz."


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