Gazze'ye giden yardım konvoyları yağmalandı: Gıda maddeleri yola saçıldı

Yayınlanma: 14.05.2024 - 13:07

Güncelleme: 14.05.2024 - 13:07

Ürdün’den gelip, büyük bir insani yardım ihtiyacı bulunan Gazze’ye ilerleyen yardım konvoyları, El Halil’in batısındaki Tarkumiye kontrol noktasında, İsrailli protestocuların saldırısına uğradı.

Beyaz Saray olayı kınadı ve yardım konvoylarının “yağmalanmasını öfkeyle karşıladıklarını” söyledi.

Saldırının arkasındaki grup, Gazze’de İsraillilerin rehin tutulmaya deva edilmesine karşı eylem yaptıklarını açıkladı.

Sosyal medyadaki doğrulanmamış videolarda, eylemciler kamyonlardaki yiyecek kolilerini yere atarken ve yerde üzerlerinde tepinirken görülüyor.

Bazı videolarda ise, ilerleyen saatlerde araçlar ateşe veriliyor.

İsrail medyası, eylemi düzenleyenleri İsrailliler rehin tutulurken Gazze’ye yardım gönderilmesini durdurmayı amaçlayan sağcı bir grup diye tanımladı.

AFP Haber ajansına konuşan bir protestocu, “diğer askerleri ve İsrail vatandaşlarını öldürmeye çalışan Hamas’a giden yardım kamyonları olduğu için” kontrol noktasına gittiğini söyledi.

33 yaşındaki Hana Giat “İsrailli rehineler canlı ve sağlıklı olarak geri dönene dek Gazze’ye “gıda girmemesi gerektiğini” belirtti.

Jerusalem Post gazetesinde yayımlanan Tzav 9 adlı grubun açıklamasında bazı eylemcilerin yaptıklarını tasvip etmediklerini belirtti ve “hareketimizin değerleriyle örtüşmeyen bazı eylemler yapıldı” denildi.

Ancak grup “yardım konvoylarını engellemenin etkili ve pratik bir adım” olduğunu ve “son rehine dönene dek yardım yapılmamasını” istediklerini belirtti.

Avukatlarına göre, aralarında reşit olmayan bir kişinin de bulunduğu dört eylemci gözaltına alındı.