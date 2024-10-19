Gazze’ye saldırıların Sinvar’ın öldürülmesi sonrasında da süreceği yorumları yapılıyor

Yayınlanma: 19.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.10.2024 - 04:00

İsrail’in Hamas yeni lideri Yahya Sinvar’ı öldürmesi, Gazze için tıkanan ateşkes müzakerelerine ilişkin pek çok soru işaretini beraberinde getirdi. Lübnan medyası, Hamas’ın yurtdışı sorumlusu Halid Meşal’in, grubun başına geçtiğini iddia etti. İsrail, Sinvar’ın uzun zamandır “Gazze Şeridi’nin altındaki tünellerde” ve “rehineleri canlı kalkan” yaparak saklandığını öne sürüyordu. Ancak Sinvar, geçen çarşamba günü İsrail askerlerinin rutin devriyesi sırasında “tesadüfen” Gazze’nin güneyindeki Refah’ta çıkan çatışma öldürüldü.

SAVAŞARAK ÖLDÜ

Tel el Sultan bölgesinde metruk bir binada bulunan Sinvar’ın çevresinde, İsrail anlatısındaki rehinelerin bulunmaması ve savaşırken öldürülmesi dikkat çekti. İsrail insansız hava aracı ile çekilip yayımlanan görüntülerde, yüzü kefiye ile sarılı Sinvar’ın yaralı ve bitkin bir halde İsrail İHA’sına sopa fırlattığı görüldü. İsrail’in Hamas’ın 7 Ekim 2023’teki Aksa Tufanı saldırısını planlamakla suçlanan Sinvar’ın ölümü birçok uzmana göre katliamların sonunun getirmeye yetmeyecek.

‘MÜZAKERELER PEK OLASI DEĞİL’

Cumhuriyet’e değerlendirmede bulunan Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nda Dış Politika Program Direktörü ve eski diplomat Gülru Gezer, Sinvar’ın İsrail tarafından oluşturulan suikast listesinin başında yer aldığını belirtti. Gezer, buna karşın İsrail ordusunun Sinvar’ı “şans eseri” öldürdüğünü ve dolayısıyla bunun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun hanesine yazılacak bir başarı olup olmadığının tartışmalı olduğunu ifade etti. Gezer, “Direniş örgütlerinin lider kadrosunu yok etseniz de onların bir yedeği, yedeğinin yedeği vardır. ABD, Sinvar’ın ölümüyle birlikte tekrar müzakerelere dönülebilir mi arayışı içinde ancak bu pek olası değil. Durum artık çok değişti. Mesele artık Gazze’den çıktı, Lübnan’a sıçradı ve İran ile de çok ciddi bir gerilim var. İsrail tarafından belirli adımlar atılmadan Hamas’ın ateşkese yanaşacağını düşünmüyorum. Önümüzdeki günler kritik” yorumunu yaptı.

Sinvar’ın öldürülmesinin Hamas’ın direncini kırmayacağına işaret eden Gezer, “Liderliğe Meşal devam edebilir, Musa Ebu Merzuk ve Halil el Hayya olabilir. Ancak lider hemen açıklanmayabilir. Örneğin Hizbullah yeni liderini açıklamadı. İsrail, bu tarz saldırılara devam ettiği sürece isimlerin açıklanması potansiyel olarak onların suikast listesine girmeleri anlamına geliyor” diye konuştu.