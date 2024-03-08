Gazze'ye 'yardım' mesajı: Kıbrıs'tan deniz koridoru açtık

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kuşatma altındaki Filistinlilere ihtiyaç duyulan yardımı götürecek bir deniz yardım koridorunun bu hafta sonu GKRY ve Gazze arasında faaliyete geçmesini beklediğini söyledi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 08.03.2024 - 15:37
Gazze'ye 'yardım' mesajı: Kıbrıs'tan deniz koridoru açtık
Abone Ol google-news

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bir yardım grubu tarafından toplanan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen gıda yardımının yönetim test çalışmasının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Larnaka limanından yola çıkabileceğini söyledi.

Von der Leyen, GKRY'deki tesisleri ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada "Kıbrıs deniz koridorunu Avrupa Birliği, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD olarak birlikte başlatıyoruz. Bu koridoru açmaya çok yakınız, umarım bu Cumartesi-Pazar ve bugün ilk pilot uygulamanın başlatılacağını görmekten çok memnunum" dedi.

Bir yardım grubu olan World Central Kitchen (WCK), BAE'nin desteğiyle şu anda Larnaka'da Gazze halkı için gıda malzemesi topluyor.


Güney Kıbrıs Rum Yönetimi haberleri gazze haberleri

İlgili Haberler

ABD'den Gazze adımı: Geçici liman kuruyor

ABD'den Gazze adımı: Geçici liman kuruyor
Biden'dan Gazze itirafı: Binlerce kadın ve çocuk öldürüldü

Biden'dan Gazze itirafı: Binlerce kadın ve çocuk öldürüldü
İsrail ordusu Gazze'nin güney bölgelerini karadan ve havadan bombaladı

İsrail ordusu Gazze'nin güney bölgelerini karadan ve havadan bombaladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ekrem İmamoğlu ile seyirci arasında 'terörist' tartışması: '7-8 milyonu vatan haini mi ilan edelim?'

Ekrem İmamoğlu ile seyirci arasında 'terörist' tartışması: '7-8 milyonu vatan haini mi ilan edelim?'
Zehra Güneş’in 8 Mart paylaşımı sosyal medyayı salladı! Zeynep Sever dayanamadı! ‘Her genç kıza örneksin’

Zehra Güneş’in 8 Mart paylaşımı sosyal medyayı salladı! Zeynep Sever dayanamadı! ‘Her genç kıza örneksin’
Ekrem İmamoğlu'ndan, Burcu Köksal'ın 'DEM Parti' çıkışına çok sert yanıt: 'Ya kendine başka iş bulacak ya başka parti bulacak'

Ekrem İmamoğlu'ndan, Burcu Köksal'ın 'DEM Parti' çıkışına çok sert yanıt: 'Ya kendine başka iş bulacak ya başka parti bulacak'
Türkan Şoray sevenleriyle bir araya geldi

Türkan Şoray sevenleriyle bir araya geldi
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy görevinden istifa etti

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy görevinden istifa etti
Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi

Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi
‘Risalei Nur Sözler’ cemaati seçimlerde Cumhur İttifakı’na oy vereceğini açıkladı

‘Risalei Nur Sözler’ cemaati seçimlerde Cumhur İttifakı’na oy vereceğini açıkladı
Muğla simidi coğrafi işaretle tescillendi!

Muğla simidi coğrafi işaretle tescillendi!