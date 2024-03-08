Gazze'ye 'yardım' mesajı: Kıbrıs'tan deniz koridoru açtık
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kuşatma altındaki Filistinlilere ihtiyaç duyulan yardımı götürecek bir deniz yardım koridorunun bu hafta sonu GKRY ve Gazze arasında faaliyete geçmesini beklediğini söyledi.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bir yardım grubu tarafından toplanan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen gıda yardımının yönetim test çalışmasının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Larnaka limanından yola çıkabileceğini söyledi.
Von der Leyen, GKRY'deki tesisleri ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada "Kıbrıs deniz koridorunu Avrupa Birliği, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD olarak birlikte başlatıyoruz. Bu koridoru açmaya çok yakınız, umarım bu Cumartesi-Pazar ve bugün ilk pilot uygulamanın başlatılacağını görmekten çok memnunum" dedi.
Bir yardım grubu olan World Central Kitchen (WCK), BAE'nin desteğiyle şu anda Larnaka'da Gazze halkı için gıda malzemesi topluyor.
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