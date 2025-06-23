“Gece Yarısı Çekici Operasyonu” İran'da nasıl yankılandı?

ABD’nin İran’daki nükleer tesislere yönelik gerçekleştirdiği saldırı, Tahran yönetimi ve muhafazakâr milletvekilleri arasında sert tepkilere yol açtı.

Açıklamalarda, İran’ın güçlü bir karşılık vermesi gerektiği vurgulanırken, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’ndan (NPT) çekilme çağrıları da gündeme geldi.

İranlı muhafazakâr milletvekili Emir Hüseyin Sabeti, saldırının ardından X platformunda yaptığı paylaşımda, nükleer tesislerdeki hasarın boyutuna ilişkin tartışmaları “meseleyi saptırmak” olarak niteledi.

Sabeti, “ABD resmen İran’la savaşa girmiştir. Eğer güçlü bir yanıt verilmezse İran’ın caydırıcılığı yok olur” ifadelerini kullandı.

“ABD ÜSLERİ HEDEF ALINMALI”

Bir diğer muhafazakâr milletvekili Hamid Rasaee ise ABD’nin İran hava sahasını ihlal ettiğini ve ülke topraklarına ikinci kez saldırı düzenlediğini belirterek, “Bu açık bir saldırıdır ve sert bir şekilde karşılık verilmelidir” dedi.

Rasaee, doğrudan ABD topraklarını hedef almanın etkisiz olabileceğini belirterek, “Suudi Arabistan’daki ABD üslerini vurmak, birden fazla hedefi aynı anda vurmak anlamına gelir” diye konuştu.

İran’ın muhafazakâr çizgideki yayın organlarından Kayhan Online, yayınladığı başyazıda, İran’ın bölgedeki ABD üslerini hedef aldığını yazdı. Yazıda şu ifadeler yer aldı:

“Amerikan askerleri, Trump’ın deliliğinin bedelini canlarıyla ödeyecek. Amerika’nın kırılgan ekonomisi, vergi mükelleflerinin bu sonuçsuz savaşın bombaları için ödeyeceği faturayı çığlıklarla duyacak.”

Kayhan’ın genel yayın yönetmeninin, daha önce İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yakınlığıyla bilindiği de hatırlatılıyor.

“DİPLOMASİ HAVAYA UÇURULDU”

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin saldırısını “diplomasiyi havaya uçurmak” olarak değerlendirdi.

Arakçi, “İran, güvenlik çıkarlarını ve halkını korumak için tüm seçenekleri değerlendirme hakkını saklı tutar” dedi.

Arakçi, İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’ndan (NPT) çekilebileceğine de işaret ederek, “NPT bizi koruyamıyorsa, İran gibi barışçıl nükleer enerjiye sahip olmak isteyen bir ülke neden bu anlaşmaya güven duysun?” dedi.