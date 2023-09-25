Genç kadın polis eski sevgili mağduru oldu, zorla akıl hastanesine yatırıldı: Polis tutuklandı

Yayınlanma: 25.09.2023 - 13:43

Güncelleme: 25.09.2023 - 13:44

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde görevli bir polis memuru olan Ronald Davis, eski sevgilisini şiddet kullanarak alıkoyduğu ve sahte iddialarla bir akıl sağlığı tedavi programına yatırdığı gerekçesiyle tutuklandı.

New York Post'ta yer alan habere göre, Savcılık, eski sevgilisini akıl hastanesine zorla yatıran 37 yaşındaki Davis'in, "yetkisini kötüye kullandığı" suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı.

Savcılığın yayımladığı mahkeme belgelerine göre mağdur eski sevgili, Davis'in kendisine "deli olmadığını biliyorum, seni deli olarak ilan edeceğim" dediğini iddia etti.

Vücudunun çeşitli bölgelerinde darp izleri bulunan mağdur eski sevgili, serbest kalmasının ardından polis tarafından yeniden sorgulandı. Polis, Davis'in çıkardığı "intihara meyilli" raporuna uymayan belirtiler gösterdiğini belirtti. Polis ayrıca, mağdur kadının herhangi bir tedaviye ihtiyacı olmadığını açıkladı.

Savcılar, evli ve bir ailesi olduğu belirtilen Davis'in kefaletle serbest bırakıldığını ancak saldırı, zaptetme, boğma, kısıtlama ve görev yetkisini kötüye kullanma suçlarıyla karşı karşıya olduğunu ifade etti.