Kararı beğenmeyen göçmen karşıtlarından protesto

Yayınlanma: 25.09.2023 - 12:36

Güncelleme: 25.09.2023 - 12:36

ABD'nin New York kentinde, Manhattan College üniversitesi yurdunun acil barınma merkezine dönüştürme planı protesto edildi.

New York Post'ta yer alan habere göre, belediyenin, eski yurdu göçmen barınağına çevirme planını eleştiren protestocuların pankartlarında yer alan "Uygun fiyatlı konuta evet, göçmenlere hayır" ve "Toprak gaspına hayır! Çocuklarımızı kurtarın" yazıları dikkat çekti.

Sağanak yağış altında seslerini duyurmaya çalışan protestocular, "Cesedimiz çiğnensin!" diye bağırdı.

Göçmen karşıtı protestolara karşı bir grup ise, caddenin karşısında göçmen karşıtlığını protesto etti.

Göçmen karşıtı grupta yer alan Curtis Sliwa isimli bir kişi, "Her iki grubun demografik özelliklerine bakarsanız, bir tarafta göçmen yanlısı grup var. Çoğunlukla genç ilerici sosyalistler. Diğer tarafta ise çoğu Rusya ve Doğu Avrupa'dan komünizmden kaçan birinci nesil göçmenler olan yaşlılar var" ifadesinde bulundu.

Göçmen karşıtlığını protesto eden Naomi Sharlin ise, "Bir Yahudi olarak günah keçisi ilan edilmenin ne demek olduğunu biliyoruz ve göçmenler günah keçisi ilan ediliyor" dedi.

Eski yurt bu yılın başında, evsizler için bir barınak olması amacıyla 18 milyon dolara satılmıştı.