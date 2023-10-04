Gençlere sigara satılmasının yasaklanması planlanıyor

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, gelecek nesilleri sigaranın zararlarından korumak amacıyla yasa çıkaracaklarını belirterek, sigara satın alma yaşının her yıl yükseltilmesini planlandıklarını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 04.10.2023 - 17:01
Gençlere sigara satılmasının yasaklanması planlanıyor
Abone Ol google-news

İngiltere Başbakanı Sunak, lideri olduğu Muhafazakar Parti’nin yıllık konferansının kapanışında ülke gündemindeki birçok konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Sunak, konuşmasında, İngiliz parlamentosunda, gençlere sigara satışının yasaklanmasına yönelik yasanın oylamaya sunulacağını kaydederek, sigara satın alma yaşının her yıl bir yıl yükseltileceğini, böylelikle daha genç bir neslin "sigarasız" büyüyebileceğini vurguladı.

Sunak, "Bu yasa, bugün 14 yaşında olan bir çocuğa asla yasal olarak sigara satılmayacağı, onların ve nesillerinin sigarasız büyüyebileceği anlamına geliyor" ifadesini kullandı.

İngiliz parlamentosunda bu konuda yapılacak oylamanın, "özgür bir oylama" olacağının altını çizen Sunak, halihazırda sigara içen birinin sigara içme hakkını elinden almanın adil olacağına inanmadığını sözlerine ekledi.

Sunak, ayrıca, elektronik sigara kullanımına ilişkin de açıklamalarda bulunarak, "Ayrıca, aromalar, ambalaj teşhirleri ve tek kullanımlık elektronik sigaralara bakarak çocuklarımızın elektronik sigaraya erişimini kısıtlamak için önlemler getireceğiz. Gelecek nesle öncelik vermeliyiz ve ben de bunu yapacağım" dedi.


Sigara Yasak sigara satışı Gençler

İlgili Haberler

Hamilelik döneminde sigara kullanımı, erken doğum riskini üç kat artırıyor

Hamilelik döneminde sigara kullanımı, erken doğum riskini üç kat artırıyor
Şizofreni hastaları sigara içmeye genetik olarak daha yatkın olabilir

Şizofreni hastaları sigara içmeye genetik olarak daha yatkın olabilir
Sigara içiyorsanız bunu yapın: Günde 1 bardak tüketin akciğerlerinizi koruyun... Sigara içenler için akciğer temizleme kürü

Sigara içiyorsanız bunu yapın: Günde 1 bardak tüketin akciğerlerinizi koruyun... Sigara içenler için akciğer temizleme kürü

En Çok Okunan Haberler