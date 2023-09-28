Hamilelik döneminde sigara kullanımı, erken doğum riskini üç kat artırıyor

Yayınlanma: 28.09.2023 - 11:35

Güncelleme: 28.09.2023 - 11:39

Yüksek miktarda kafein tüketimi ve sigara kullanımının gebelik komplikasyonlarına, erken doğum ve fetal büyüme kısıtlılığı riskine neden olduğu biliniyor.

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, hamilelik sırasında sigara içen kadınların erken doğum yapma ihtimalinin, sigara içmeyenlere kıyasla yaklaşık üç kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Çalışmada, sigara içen annelerden doğan bebeklerin gebelik yaşlarına göre küçük olma olasılığının dört kat daha fazla olduğu ve bu durumun onları solunum güçlükleri ve enfeksiyonlar gibi ciddi komplikasyon riskiyle karşı karşıya bıraktığı tespit edildi.

International Journal of Epidemiology'de yayımlanan bu araştırmada, 2008-2012 yılları arasında Gebelik Sonuçları Tahmini çalışmasına katılan 900'den fazla kadının kan örneklerinde sigara (kotinin) ve kafeinden (paraksantin) elde edilen metabolitler incelendi.

Araştırmacılar, gebeliğin 12, 20, 28 ve 36. haftalarında kanda bulunan kotinin ve paraksantin seviyelerini analiz ederek kadınların sigara ve kafein tüketimine maruz kalma durumlarını buna göre sınıflandırdı.

Cambridge Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Başkanı Prof. Gordon Smith, elden edilen bulguların sigarayı bırakma hizmetlerinin önemini vurguladığını söyledi.

Smith, "Hamilelik sırasında sigara içmenin bebek için iyi olmadığını uzun zamandır biliyoruz, ancak çalışmamız bunun potansiyel olarak daha önce düşünülenden çok daha kötü olduğunu gösteriyor. Bebeği, anne karnında çok yavaş büyümesi ya da çok erken doğması nedeniyle potansiyel olarak ciddi komplikasyon riskiyle karşı karşıya bırakıyor" dedi.