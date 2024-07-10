Genelkurmay Başkanı uyardı: "Polonya, savaşa hazır olmalı"

Yayınlanma: 10.07.2024 - 17:02

Güncelleme: 10.07.2024 - 17:02

Polonya Genelkurmay Başkanı çarşamba günü yaptığı açıklamada Polonya'nın, askerlerini topyekûn çatışmaya hazırlaması gerektiğini söyledi.

Polonya'nın, Rusya ve müttefiki Belarus ile ilişkileri, Moskova'nın 24 Şubat 2022 gün Ukrayna’yı işgal etmesiyle eskisinden de kötü bir hal aldı.

Genelkurmay Başkanı General Wieslaw Kukula, düzenlediği basın toplantısında "Bugün kuvvetlerimizi asimetrik tipte bir çatışmaya değil, tam ölçekli bir çatışmaya hazırlamamız gerekiyor" dedi.

Kukula, açıklamasının devamında "Bu da bizi sınırları korumakla, ordudaki eğitim yoğunluğunu korumak arasında iyi bir denge bulmaya zorluyor" dedi.

48 SAAT İÇİNDE HAZIR

Aynı etkinlikte konuşan Savunma Bakanı Yardımcısı Pawel Bejda, Ağustos ayından itibaren Polonya'nın doğu sınırını koruyan asker sayısının mevcut 6 binden 8 bine çıkarılacağını ve 9 bin kişilik ek bir artçı kuvvetin 48 saat içinde göreve başlamaya hazır olacağını söyledi.

Mayıs ayında Polonya, 2028 yılına kadar tamamlamayı planladığı, Belarus ve Rusya sınırı boyunca savunmayı güçlendirmeye yönelik 2,5 milyar dolarlık (82 milyon TL) bir program olan "Doğu Kalkanı” projesi hakkında ayrıntıları açıkladı.

Belarus’un, 2021 yılında Orta Doğu’dan ülkeye girişi kolaylaştıran seyahat acenteleri açmasıyla, Polonya ile olan sınır gerilimi daha da arttı. Avrupa Birliği, Belarus’u “kriz inşa etmekle” suçladı.

BÜTÇENİN YÜZDE BEŞİ

Varşova, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşılık olarak savunma harcamaları için yıllık bütçesinin neredeyse yüzde 5’ini orduya ayırdı.

Kukula, askeri teçhizat tedarik zincirini zorlama pahasına, askerlik mesleğine ilgi duyan gençleri almayı düşündüklerini belirtti. Genelkurmay Başkanı, 2027 yılında askerliğe olan ilginin keskin bir şekilde düşmesini bekliyor.

Polonya Silahlı Kuvvetlerinin büyüklüğü, geçen yılın sonunda kara, hava, deniz, özel kuvvetler ve bölgesel savunma kuvvetleri de dahil olmak üzere yaklaşık 190 bin personel gücündeydi. Polonya bunu birkaç yıl içinde 300 bin hazır askere çıkarmayı planlıyor.