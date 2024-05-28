Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorski: Ukrayna'ya asker göndermeyi göz ardı etmemeliyiz

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorski, Polonya'nın, Ukrayna'ya asker gönderme ihtimalini göz ardı etmemesi gerektiğini belirterek, “Bırakalım Putin niyetimizi tahmin etmeye çalışsın” dedi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 28.05.2024 - 12:09
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorski: Ukrayna'ya asker göndermeyi göz ardı etmemeliyiz
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Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorski, Polonya'nın, Ukrayna'ya asker gönderme ihtimalini göz ardı etmemesi gerektiğini söyledi.

Ancak, Sikorski bu birliklerin sahada nasıl bir rol oynayacağını belirtmedi.

Polonya'nın Ukrayna'ya asker göndermeye hazır olup olmadığı sorusuna Sikorski, “Bunu göz ardı etmemeliyiz. Bırakalım (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin niyetimizi tahmin etmeye çalışsın” ifadelerini kullandı.

Sikorski, daha önce NATO askerlerinin Ukrayna'da bulunmasının “düşünülemez olmadığını” söylemişti.

Rusya'nın, nükleer silah kullanımına yönelik tatbikatlarına dikkat çeken Skorski, “Bizim için hiçbir şeyi değiştirmez, çünkü zaten bize saldırabilir. Bu Putin'in son kozu. Ancak, Rus ordusu kirlenmiş bir ortamda sahada savaşacak donanıma sahip değil. Nükleer silah kullanımının her türlü komplikasyonu var. Bu tehdit karşısında kendi kendimizi caydırma durumuna düşmemeliyiz” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Batılı birliklerin Ukraynalı askerlerin eğitilmesine yardımcı olabileceğini söyleyerek, Ukrayna'ya asker gönderme olasılığına kapı aralamıştı.

FRANSA, UKRAYNA'YA ASKERİ EĞİTMEN GÖNDERİYOR

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, Fransa'nın, askerleri eğitmek üzere Ukrayna'ya eğitmen göndereceğini belirterek, bu girişimi memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Fransa'nın Ukrayna'ya askerleri eğitmen göndereceğini ve bu girişimi memnuniyetle karşıladığını belirten Sırskiy, "İlk Fransız eğitmenlerin eğitim merkezlerimizi ziyaret ederek altyapı ve personel hakkında bilgi almalarını sağlayacak belgeleri imzaladım. Fransa'nın kararlılığının diğer ortakları da bu iddialı projeye katılmaya teşvik edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Sırskiy, Bakan Lecornu'ya ve Fransa halkına askeri ve mali desteklerinden dolayı teşekkür etti.


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