George Floyd protestosunda yıkılmıştı: Irkçı generalin heykeli yeniden dikiliyor

ABD'de 2020 yılında George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan “Black Lives Matter” (Siyahların Hayatı Değerlidir) protestoları sırasında yıkılan Konfederasyon Generali Albert Pike’ın heykeli, Washington’da yeniden dikilecek. Karar, ABD Ulusal Park Servisi tarafından duyuruldu.

Servisten yapılan açıklamada, bronz heykelin 2020’nin Haziran ayında “isyanlar sırasında devrildiği ve tahrip edildiği” belirtilerek, restorasyonun ardından heykelin Ekim ayına kadar tekrar yerine yerleştirileceği ifade edildi.

Heykelin yeniden dikilmesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Mart 2024’te imzaladığı “Amerikan Tarihine Gerçeklik ve Akıl Sağlığını Geri Getirme” başlıklı kararnameye dayandırılıyor. Trump söz konusu kararnameyle, Amerikan tarihine yönelik “aşırı solcu revizyonizmin” önüne geçmeyi amaçladığını savunmuştu.

Kararnamede, Konfederasyon generalleri ve sembollerinin kaldırılmasının, “ABD’nin köklerine yönelik saldırı” olduğu öne sürülüyor. Trump, geçmişte benzer bir savunmayla Konfederasyon anıtlarının korunmasından yana tavır almıştı.

İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARINDAN TEPKİ

Hak örgütleri ve sivil toplum kuruluşları ise kararı, ırkçılıkla yüzleşmek yerine tarihi inkâr çabası olarak değerlendiriyor. Konfederasyon generallerinin, ABD İç Savaşı sırasında kölelik yanlısı Güney cephesinde yer aldığını hatırlatan insan hakları savunucuları, bu tür figürlerin yeniden onurlandırılmasının toplumdaki eşitsizlikleri derinleştirdiğini vurguluyor.

Albert Pike, Konfederasyon Ordusu’nda general olarak görev yapmış, aynı zamanda Amerikan Masonluğu içinde etkili bir isim olmuştu. Irkçı görüşleriyle tanınan Pike’ın ismi, uzun yıllardır tartışmalara konu oluyordu.

Donald Trump, görev süresi boyunca Konfederasyon sembollerinin kaldırılmasına karşı çıkarak bu anıtları koruma çabasıyla dikkat çekmişti. 2017 yılında Virginia'nın Charlottesville kentinde Robert E. Lee heykelinin kaldırılmasına karşı düzenlenen ve beyaz ırkçı grupların katıldığı protestolarda Trump, “iki tarafta da çok iyi insanlar vardı” sözleriyle büyük tepki toplamıştı.

2024 yılında da benzer bir adım atan Trump, federal yasalarca yasaklanmasına rağmen iki askeri üsse (Fort Benning ve Fort Bragg) eski Konfederasyon generallerinin isimlerini geri vermişti. Beyaz Saray ise bu adımların “tarihi figürleri onurlandırma” amacı taşıdığını savunmuştu.

ALBERT PİKE KİMDİR?

Albert Pike, Boston, Massachusetts'te Benjamin Pike ve Sarah Andrews Pike çiftinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Altı kardeşten en büyüğü olan ve büyük sorumluluk taşıyan Pike, 1825 yılının Ağustos ayında giriş sınavlarını başarıyla geçtiği Harvard Üniversitesi'ne kabul edildi. Bağımsızlık yılında Taos, New Mexico seferine katıldı.

O dönemde gazetelerde makale yazan Pike gazetedeki işinden kazandığı ilk parayla Mary Ann Hamilton ile evlendi. Bu evlilikten on bir çocukları olmuştur. Daha sonra 1837'de hukuk okumaya başlayan Pike bir yandan da o dönemde çocukluğundan gelme şiir alışkanlığını devam ettiriyordu. İnanç olarak Anglikan'dır. Özofagus darlığı nedeniyle zor günler geçiren Pike 82 yaşında ölmüştür. Washington'daki Oak Hill mezarlığı'na gömüldü.

Meksika-Amerika Savaşı'nın başlamasıyla Pike süvari birliklerine katıldı. Tuğgenaral olan John Selden Roane ile büyük görüş farklılıkları bulunan Pike onu bir düelloya davet etti. Düello herhangi bir yaralanma olmadan sona erdi. 22 Kasım 1861 tarihinde ise Tuğgeneral olarak görevlendirilen Pike, asilik ve vatana ihanetten suçlanarak tutuklanması istenince Arkansas'ta saklandı ve istifasını gönderdi. İstifası 11 Kasım'da kabul edildi.

1850 yılında Mason oldu. Independent Order of Odd Fellows'a katıldı. Albert Pike, 1859 yılında büyük üstad olmuştur. Halen ABD'nin en etkili ve bilinen Masonu olarak kabul edilir.

2020 yılındaki George Floyd protestoları sırasında Washington, DC Columbia Bölgesi'nde bulunan büyük anıt heykeli ağır tahribata uğradı. Heykel tam da 19 Haziran Juneteenth günü (köleliğin kaldırılması) protestocular tarafından zincirlerle sarılıp devrildi ve ateşe verildi.