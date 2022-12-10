George Floyd'un ölümü davasındaki eski polise 3.5 yıl hapis cezası

10 Aralık 2022 Cumartesi, 16:00

ABD'nin Minneapolis kentinde, 25 Mayıs 2020'de polis memurlarının gözaltına almak istediği George Floyd'un, gözaltı işlemi sırasında nefessiz kalarak ölmesine neden olan dördüncü polis memuru da hapis cezasına çarptırıldı.

Minnesota Eyalet Mahkemesi, eski polis memuru J. Alexander Kueng'e, George Floyd'a gözaltı yapıldığı esnada Floyd'un sırtına diziyle bastığı gerekçesiyle "cinayete yardım ve yataklık" suçundan 3.5 yıl hapis cezası verdi.

Reuters'ın haberine göre Kueng, video konferans bağlantısı ile katıldığı Hennepin Bölge Mahkemesi'ndeki duruşmada "cinayete yardım ve yataklık" suçunu kabul etti.

Federal suçlamalar nedeniyle 3 yıl hapis cezasına çarptırılan Kueng, Ohio hapishanesinde hükümlü olduğu gerekçesiyle 84 gün indirim yapıldı.

Kueng, her iki hapis cezasını eş zamanlı tamamlayacak.

George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin 22.5 yıl, kalabalığın yakınlaşmasını önleyen Tou Thao 3.5 yıl, Floyd'un bacaklarını tutan Thomas Lane 2.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

George Floyd'un gözaltı esnasında söylediği "Nefes alamıyorum" sözleri, dünya çapında ırkçılığa karşı protestoların başlamasına sebep olmuştu.