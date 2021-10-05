Gerçek hayat verileri incelendi... Pfizer-BioNTech aşısında endişelendiren araştırma

05 Ekim 2021 Salı, 09:30

Özlem Türeci ile Uğur Şahin'in kurduğu BioNTech firması ile ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer'ın geliştirdiği mRNA bazlı koronavirüs aşısı ile ilgili dikkat çeken bir araştırma gerçekleştirildi.

ABD’de Kaiser Permanente Southern California Department of Research and Evaluation uzmanları gerçek hayat verilerini inceledi.

Sağlık kuruluşlarının ek doza ne zaman ihtiyaç olduğuna ilişkin yürüttüğü çalışmalarla ilgili verilere göre Pfizer ve BioNTech koronavirüs aşısının etkinliği ikinci dozdan altı ay sonra yüzde 88'den yüzde 47'ye düşüyor.

Verilerle ilgili açıklama dün yapıldı ancak Lancet tıp dergisinde yayımlanan veri akademik hakem incelemelerinden önce Ağustos'ta paylaşılmıştı.

YÜZDE 90 ETKİLİ

Analizler hastanaye yatışları ve ölümleri önlemede en az altı ay boyunca oldukça bulaşıcı olan Delta varyantına karşı bile aşının etkinliğinin yüzde 90 seviyesinde kaldığını gösterdi.

Veriler yaşanan düşüşün, daha bulaşıcı varyantlardan değil etkinlik oranınının kendiliğinden azalmasından kaynaklandığına işaret ediyor.

Pfizer ve sağlık hizmeti sunan şirket Kaiser Permanente'den araştırmacılar Kaiser Permanente Güney Kaliforniya tıp merkezinin üyeleri olan yaklaşık 3.4 milyon insanın aşının yapılmaya başlandığı Aralık 2020 ve Ağustos 2021 arasındaki elektronik sağlık kayıtlarını incelediler.

Pfizer aşılarının kıdemli başkan yardımcısı ve baş medikal yetkilisi Luis Jodar, "Varyantlara dayanan analizimiz aşının Delta da dahil olmak üzere mevcut tüm varyantlara karşı etkili olduğunu gösteriyor" dedi.

VARYANTLAR KARŞISINDA YÜZDE 67

Delta varyantına karşı aşının etkinliği birinci aydan sonra yüzde 93 olurken dört ayın ardından yüzde 53'e geriledi. Aşının etkinlik oranı diğer koronavirüs varyantları karşısında ise yüzde 97'den yüzde 67'ye geriledi.

Araştırmanın lideri Sara Tartof, "Bizim için bu veriler Delta'nın aşının korumasını tamamen aşabilen kaçak bir varyant olmadığına işaret ediyor" dedi.

Tartof, "Eğer öyle olsaydı aşılamadan sonra yüksek koruma oranlarını göremezdik çünkü aşılama işe yaramıyor olurdu. (Etkinlik oranı) düşük başlar ve düşük kalırdı" diye ekledi.