Gerginlik sona erdi: Sudan, Etiyopya’ya sınır kapısını açtı
Sudan, Etiyopya’ya sınır kapısını açtı.
Sudan, Etiyopya ile yaşadığı gerginliğin ardından 26 Haziran'da kapattığı Gallabat sınır kapısını yeniden açtı.
Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin kararıyla, Sudan’ın Etiyopya ile sınır anlaşmazlığı yaşadığı Faşaka bölgesindeki Gallabat kenti ile karşısındaki Metemma kenti arasında karşılıklı geçişler, yaklaşık 3 haftalık aranın ardından yeniden başladı.
Kararın, iki ülke arasında sınırda baş gösteren sorunlara acil ve kalıcı çözümler bulunmasına dair başlayan görüşmeler kapsamında alındığı, koordineli olarak sınır denetimlerinin sıkılaştırılması ve herhangi bir silahlı unsurun iki ülke topraklarına girişinin engellenmesi hususlarında mutabık kalındığı kaydedildi.
Sudan Silahlı Kuvvetleri, 22 Haziran'da topraklarından kaçırılan 7 asker ve bir sivilin Etiyopya ordusu mensuplarınca infaz edildiğini açıklamış, 26 Haziran'da ise doğudaki Gadarif eyaletinin Faşaka bölgesinde bulunan Gallabat sınır kapısını kapatmıştı.
Video Haberler
- Şişli'de bir kadın otelde ölü bulundu
- Sarıyer'de sahilde erkek cesedi bulundu
- Sinop'ta başlayan kavga Esenyurt'ta sürdü
- İçinde sanatçıların da olduğu otelde yangın
- Yeni evlenen çift düğünlerine oğullarıyla katıldılar
- Anız yangını ayçiçek tarlalarına sıçramadan söndürüldü
- CHP'li Aygun'dan Vahit Kiriçci’ye çağrı
- Bodrum'dan 3 günde 100 bin araç çıkış yaptı
- Bartın'da domuz tuzağına yakalanan ayı kurtarıldı
- Bursa gişelerinde 'Tatil dönüş' yoğunluğu
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir kabin memurunun itirafları
- Katar Kraliyet Ailesi’nin sarayı tamamlandı
- YKS sonuçları açıklandı!
- Birçok sırrı Sedat Peker'de...
- Maske zorunluluğu geri geliyor
- Üvey kızından çocuğu olan Errol Musk ilk kez konuştu
- 'Korktuğu için özel tercüman kullanıyor'
- 'Hanım kızımız' tartışması sürüyor
- 'Bir iç savaş çıktıktan sonra...'
- Duygusal bağ koptu!