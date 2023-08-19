Gerilim artıyor: Çin'den Tayvan çevresinde tatbikat

Yayınlanma: 19.08.2023 - 10:46

Güncelleme: 19.08.2023 - 10:47

Tayvan lider vekili Lai, Paraguay'ın yeni seçilen Devlet Başkanı Santiago Pena'nın 15 Ağustos'taki yemin törenine katılmak üzere bu ülkeyi ziyareti öncesinde geçiş durağı olarak New York'a, sonrasında ise San Franciso'ya uğramıştı.

Habertürk'ün aktardığına göre Tayvan'da gelecek yıl düzenlenecek liderlik seçimlerinde iktidardaki Demokratik İlerici Partinin (DPP) adayı olan Lai'nin New York ziyareti de Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti.

William Lai'nin ABD'ye yaptığı ziyaret sonrası Çin'den yanıt gecikmedi. Çin, Cumartesi günü Tayvan çevresinde askeri tatbikatlar başlattığını duyurdu.

Çin'in askeri tatbikatına jet tepki gösteren Tayvan yönetimi ise Çin'in 'uluslararası sorumluluklarını göz ardı ettiğini' söyledi.

Tatbikatların ne zaman sona ereceği ise açıklanmadı.