Gerilim artıyor: Çin'den Tayvan çevresinde tatbikat
Tayvan lider vekili Lai'nin Paraguay'ın yeni seçilen Devlet Başkanı Santiago Pena'nın 15 Ağustos'taki yemin törenine katılmak üzere bu ülkeyi ziyareti öncesinde geçiş durağı olarak New York'a, sonrasında ise San Franciso'ya uğraması sonrası Çin'den hamle geldi. Çin, Tayvan çevresinde tatbikat başlattığını duyurdu.
Tayvan lider vekili Lai, Paraguay'ın yeni seçilen Devlet Başkanı Santiago Pena'nın 15 Ağustos'taki yemin törenine katılmak üzere bu ülkeyi ziyareti öncesinde geçiş durağı olarak New York'a, sonrasında ise San Franciso'ya uğramıştı.
Habertürk'ün aktardığına göre Tayvan'da gelecek yıl düzenlenecek liderlik seçimlerinde iktidardaki Demokratik İlerici Partinin (DPP) adayı olan Lai'nin New York ziyareti de Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti.
William Lai'nin ABD'ye yaptığı ziyaret sonrası Çin'den yanıt gecikmedi. Çin, Cumartesi günü Tayvan çevresinde askeri tatbikatlar başlattığını duyurdu.
Çin'in askeri tatbikatına jet tepki gösteren Tayvan yönetimi ise Çin'in 'uluslararası sorumluluklarını göz ardı ettiğini' söyledi.
Tatbikatların ne zaman sona ereceği ise açıklanmadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Merdan Yanardağ'ı icraya verdi!
- Nihat Hatipoğlu'ndan kötü haber
- 3 gün arayla intihar etmişlerdi: Yan yana defnedildiler
- Özgür Özel'den 'adaylık' açıklaması
- 'Uyuşturucu kaçakçıları tahliye edilirken...'
- Sedat Peker’den aylar sonra fotoğraf!
- 'Mehmet Şimşek istifa etmek istedi' iddiasına açıklama
- Beyoğlu'ndaki 'kısa mesafe' cinayetinde yeni gelişme!
- 'İstifa' iddiasına tek kelimelik yanıt
- 100 bin Euro ödüllü 'after parti'