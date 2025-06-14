Gerilim en üst seviyede: İran ve İsrail arasında kalan bölgede uçuş trafiği durdu!

Flightradar24’ün 14 Haziran tarihli canlı uçuş trafiği
haritasına göre, İran hava sahası neredeyse tamamen boşaldı. İsrail’in hava
saldırılarının ardından başlayan güvenlik endişeleri nedeniyle çok sayıda hava
yolu şirketi rotalarını değiştirdi.
Haritada, İran’ın çevresindeki ülkelerde uçuş yoğunluğu
dikkat çekerken, İran hava sahasında neredeyse hiçbir sivil uçak bulunmuyor.
Uçuşlar, özellikle Basra Körfezi’nden doğrudan geçmek yerine, Suudi Arabistan,
Türkmenistan ve Ermenistan üzerinden yönlendiriliyor.
Aynı şekilde İran ve İsrail arasındaki bölgede kalan, Irak
ve Suriye hava sahalarında da belirgin bir azalma gözlemlendi.
UÇUŞ YASAĞINA RAĞMEN TAHRAN MEHRABAD HAVALİMANI'NDAN YOLCU UÇAKLARI KALKTI
İran Uluslararası televizyonuna gönderilen videolara göre, artan askeri gerilime rağmen Tahran’daki Mehrabad Havalimanı’ndan bugün yolcu uçaklarının kalkış yaptığı görüldü.
Tanıklar, birkaç uçağın doğu yönüne doğru
havalandığını belirtirken, İranlı yetkililer daha önce İsrail’in hava
saldırılarının ardından ülke hava sahasının kapatıldığını açıklamıştı. İran dün
hava sahasını geçici olarak kapatma kararını 15 Haziran’a kadar uzattı.