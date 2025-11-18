Gıda devine 'çifte standart' suçlaması: Avrupa’da temiz, Asya ve Afrika’da şeker yüklü

Dünyanın en büyük gıda şirketlerinden Nestlé’nin, Avrupa’da bebek ürünlerinden çıkardığı şekeri Afrika, Asya ve Latin Amerika’da sattığı bebek mamalarına eklemeye devam ettiği iddia edildi.

İsviçre merkezli sivil toplum kuruluşu Public Eye’ın hazırladığı rapor, şirketi “kâr uğruna bebek sağlığını tehlikeye atmakla” suçluyor.

Public Eye ve Uluslararası Bebek Maması Eylem Ağı (IBFAN) tarafından yürütülen araştırmada, düşük ve orta gelirli ülkelerde satılan Nestlé bebek ürünlerinin %93’ünde ilave şeker bulunduğu belirlendi.

Gram miktarları ülkeden ülkeye değişirken bazı örnekler dikkat çekti:

Tayland: Cerelac bebek mamasında porsiyon başına 6 gram şeker

Etiyopya: 5.2 gram

Pakistan: 2.7 gram

Buna karşılık Nestlé’nin İsviçre, Almanya ve Birleşik Krallık gibi Avrupa pazarlarında sattığı Cerelac ürünlerinde hiç ilave şeker bulunmuyor.

DSÖ: 3 YAŞ ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ŞEKER EKLENMEMELİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), üç yaş altındaki çocuklara yönelik gıdalarda hiçbir şekilde ilave şeker veya tatlandırıcı kullanılmaması gerektiğini belirtiyor.

DSÖ’ye göre bebeklerin erken yaşta şekere maruz kalması:

Yaşam boyu sürecek şeker bağımlılığı riskini artırıyor,

Obezite ve metabolik hastalıklara zemin hazırlıyor.

Nestlé ise küresel bebek maması pazarının %20’sini elinde bulunduruyor ve özellikle Afrika, Asya ve Latin Amerika'da ürünlerini “çocukların sağlıklı gelişimi için gerekli” ifadeleriyle yoğun şekilde pazarlıyor.

"ZARARLI VE SAVUNULAMAZ ÇİFTE STANDART"

Public Eye, Nestlé’nin düşük gelirli ülkelerde şekerli mama satmaya devam etmesini “zararlı ve savunulamaz bir çifte standart” olarak tanımlıyor ve şirketin bu uygulamayı derhal durdurmasını talep ediyor.

Raporda, ilave şekerin çocuklarda giderek artan obezite oranlarına katkıda bulunduğu ve uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açtığı belirtiliyor.

NESTLE SUÇLAMALARI REDDETTİ

The Guardian’a konuşan Nestlé sözcüsü, raporu “yanıltıcı” olarak nitelendirdi.

Şirket, bazı ülkelerde mamaların daha tatlı olmasının bebeklerin ürünü kabul etmesini kolaylaştırdığını ve bunun yetersiz beslenmeyle mücadelede önemli olduğunu savundu.

Ayrıca Nestlé, tüm ürünlerinin satıldıkları ülkelerin yasal düzenlemelerine uygun hazırlandığını ifade etti.