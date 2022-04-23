Gine'de devrik lider Alpha Conde serbest bıraktı
Gine'de askeri cuntanın elindeki devrik lider Alpha Conde serbest bırakıldı
Gine'de Özel Kuvvetler Birlikleri Komutanı Mamady Doumbouya başkanlığında yönetimi elinde tutan askeri cunta, ülkenin devrik lideri hakkında süpriz bir karar aldı.
Gine'de 5 Eylül 2021'deki darbeyle devrilen eski Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin serbest kaldığı duyuruldu.
ASKERİ CUNTA DUYURDU
Askeri cunta Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesinden (CNRD) yapılan yazılı açıklamada, gözlem altında tutulan Conde'nin özgür kaldığı belirtildi.
Açıklamada, Conde'nin saygınlığının her zaman korunacağı konusunda ulusal ve uluslararası topluma garanti verildiği hatırlatıldı.
GİNE'DE DARBE
Gine'de Özel Kuvvetler Birlikleri Komutanı Mamady Doumbouya, 5 Eylül 2021'de darbe yaparak yönetimi ele geçirmişti. Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını açıklamıştı.
Doumbouya, 1 Ekim 2021'de düzenlenen törenle geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti. Darbeden bu yana cunta tarafından belirlenen bir ikametgahta gözetim altında tutulan 84 yaşındaki Conde, kimseyle görüştürülmüyordu.
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