Girit’te sondaj çalışmaları duracak iddiası

13 Ocak 2022 Perşembe, 04:00

ABD’nin, ekonomik açıdan sürdürülebilir olmaması ve çevresel hassasiyetlere uzak olmasını gerekçe göstererek Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nden (EastMed) desteğini çekmesinin ardından Girit ve çevresindeki sismik araştırmalar ve sondaj çalışmalarının askıya alınacağı öne sürüldü. AA’nın Yunan basınından aktardığı haberine göre Total Energies, Exxon Mobil ve Hellenic Petroleum ortak girişimi çalışmalarını donduracak.

AA’nın Yunan Kathimerini gazetesinden aktardığına göre ABD’nin, EastMed’e dair çekincelerini gayri resmi bir yazı ile Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) ilettiği belirtilmişti. Buna göre, konuya ilişkin haberlerde, “Jeopolitik bir fiyasko”, “ABD, EastMed’i sabote ediyor” yorumlarına yer verilen Yunan basınında “Washington’ın Yunanistan’a gönderdiği yazıda, projenin Türkiye ile bölgede gerginliğe neden olduğuna da dikkat çekildiği” ifade edilmişti. Kathimerini, projenin ekonomik açıdan sürdürülebilirliğine ilişkin şüphelerin daha önce de dile getirildiğini anımsatarak “EastMed boru hattının sürdürülebilirliğinden şüphe etmek diplomatik alanda Ankara’nın üzerinden bir baskı unsurunu azaltmaktır” yorumuna yer vermişti. Kimi kaynak “bu ani hamlenin” Yunanistan ve ABD arasında 2021’de imzalanan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’na ilişkin soru işaretleri doğurduğu da gündeme getirmişti. Ankara, EastMed’e sert tepki göstermişti.