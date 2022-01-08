Yunanistan ve ABD, Girit açıklarında ortak tatbikat yaptı

08 Ocak 2022 Cumartesi, 18:15

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 29 Aralık 2021 ve 4-5 Ocak 2022'de, Girit açıklarında, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin ABD'ye ait uçak gemisi görev grubu (US Carrier Strike Group EIGHT, CSG-8) ile ortak eğitim tatbikatı yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, tatbikat sırasında uçaksavar savunması, denizaltı ve deniz yüzeyi savaşına ilişkin manevralar üzerinde çalışıldığı belirtilerek tatbikatın ekim 2021'de Yunanistan ve ABD arasında imzalanan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması çerçevesinde düzenlendiği ifade edildi.