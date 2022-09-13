Gizemli ölümler sürüyor: Rus yönetici tekneden düştü

13 Eylül 2022 Salı, 17:22

Rusya'daki Uzakdoğu ve Arktika Kalkınma Kurumu (ERDC), havacılık endüstrisi bölümünün müdürü olan İvan Peçorin'in cumartesi gecesi öldüğünü dün açıkladı.

İngiltere merkezli Independent'ta yer alan haberde, 39 yaşındaki yöneticinin, ülkenin güneydoğusundaki Vladivostok kenti yakınlarında tekneyle hız yapan bir tekneden düştükten sonra yaşamını yitirdiği yerel basın tarafından duyuruldu.

Hükümet yanlısı Pravda.ru sitesi, Peçorin ve arkadaşlarının cumartesi akşam saatlerinde Ruski Adası'ndan tekneye bindikleri sırada sarhoş olduğunu bildirdi. Henüz teknenin üstünde yaklaşık 40 dakika zaman geçiren ekipten Peçorin, ön güverteden denize düşmüş. Ceset pazartesi günü ada kıyılarına vurunca ölüm haberi netleşti.

Eski bir ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA) ajanı olan, "Putin'in Taktik Kitabı: Rusya'nın Amerika'yı Yenmeye Yönelik Gizli Planı" adı kitabın yazarı Rebekah Koffler, Fox'a yaptığı açıklamada olayın kaza olmayabileceğini vurguladı:

Gerçek muhtemelen keşfedilmeyecek çünkü Rusya'nın soruşturmalarına güven olmaz. Bu bir suikast olsaydı, tam olarak da böyle, trajik bir kazaymış gibi gösterilirdi.

Peçorin çarşamba günü Doğu Ekonomik Forumu'nda havacılığın Uzakdoğu'da geliştirilmesi konulu bir paneli yönetmişti. Aynı gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Vladivostok'a giderek forumda konuşma yapmıştı.

Burada asıl şüphelenilen durum, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasından sonra özellikle enerji sektöründeki çok sayıda Rus yöneticinin gizemli şekillerde ölmeleri.

Son olarak ay başında Rus petrol şirketi Lukoil'in Yönetim Kurulu Başkanı Ravil Maganov'un hastane penceresinden düşerek yaşamını yitirmişti.

Devlete bağlı haber ajansı TASS, yöneticinin intihar ettiğini bildirirken; "Savaşı durdurun" açıklamasıyla dikkat çeken Lukoil, "Ciddi bir hastalığın ardından hayatını kaybetti" ifadesini kullanmıştı.

ABD'nin önde gelen yayın kuruluşlarından CNN, o dönem Rus iş insanlarıyla ilgili yaptığı haberde 6 ayda en az 8 gizemli ölüm gerçekleştiğini bildirmişti. Bunlardan 4'ü devlete ait enerji devi Gazprom'da, ikisiyse Lukoil'de çalışıyordu.