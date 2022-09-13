Putin, Batı yaptırımları hakkında açıklamada bulundu: 'Ani saldırılar' başarısız oldu

13 Eylül 2022 Salı, 16:50

Rusya lideri Vladimir Putin, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgaline karşılık olarak Batı'nın uyguladığı yaptırımları değerlendirdi. Rus lider, Rusya'nın Batı yaptırımlarından etkilenmemesi için ekonomide koruyucu önlemleri derhal uygulamaya koyduğunu belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, "Batı'nın ani saldırı taktikleri, Rusya koruyucu tedbirleri derhal uyguladığı için başarısız oldu" dedi.

Putin, Rusya'nın kendi mantığına bağlı kalması ve "(Batı) Kötü niyetliler" olarak nitelendirdiği Batı yaptırımlarının ortasında çözmesi gerektiğini vurguladı.

Habere göre Vladimir Putin, “En hafif tabirle, kötü niyetli kişilerin eylemlerinin pek çok açıdan büyük ölçüde öngörülemez ve dürtüsel olduğunu görüyoruz. Eylemleri açıkça profesyonellikten uzak ve bu nedenle dürtüsel, bu da bizim mantığımıza göre çalışmamız, inisiyatifimizi korumamız ve sadece bazı dostça olmayan adımlara tepki vermememiz, aynı zamanda ekonomi, sosyal alan ve altyapıdaki görevlerimizi tutarlı bir şekilde çözmemiz gerektiği anlamına geliyor" açıklamasında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı, "Rusya hazinesinin durumu şu anda G20 ülkelerinin çoğundan ve BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) üyesi dost ülkelerin durumundan önemli ölçüde daha iyi" ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca, "dolarsızlaşma süreci"nin kaçınılmaz olduğunu belirtti.