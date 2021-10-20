Gizemli tecavüz vakaları: İğne iziyle uyandı, hiçbir şey hatırlamıyordu...

20 Ekim 2021 Çarşamba, 13:05

Birleşik Krallık, şırıngalı saldırganlar tarafından gece kulüplerinde genç kadınlara 'tecavüz ilacı' enjekte edildiğine yönelik polis raporlarıyla çalkalanıyor.

Söz konusu saldırılar sadece tecavüz değil, aynı iğnelerin birden fazla vakada kullanılabileceği riskinden dolayı HIV veya Hepatit gibi hastalıklara yakalanma riskini de beraberinde getiriyor.

"DEV BİR ÇÜRÜK VE İĞNE İZİ"

Independent'ta yer alan habere göre, kurbanlar son olarak bacaklarına, ellerine veya sırtlarına iğne battığını hissetiklerini, ardından dev bir çürüğün çevrelediği derin bir iğne izi ile uyandıklarını ve geceye dair hiçbir şey hatırlamadıklarını söylüyor.

19 yaşında bir öğrenci olan Zara, 10 Ekim gecesi bir gece kulübünde benzer bir deneyim yaşadıktan sonra bacağında bir ağrı ile uyandığını söylüyor ve şöyle devam ediyor:

"HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORDUM..."

"Pazartesi gecesi kulübe gittim, hiçbir şey olağandışı değildi, normalde içtiğimden daha azını içmiştim. Metal detektöründen geçerek içeri girdiğimi ve bara gittiğimi hatırlıyorum. Ertesi sabah geceye ilişkin neredeyse sıfır hatıra ile uyandım. Sadece kulübe gittiğimi hatırlıyorum. Uyandığımda bacağımda keskin, ıstırap veren bir ağrıdan başka bir şey yoktu. Anneme söylediğimde kas çekilmesi olabileceğini düşündü ama sonra hiçbir şey hatırlamadığımı fark ettim ve kafam karıştı. En çok acı çektiğim yere dokunduğumda bir iğne izi keşfettim. Kot pantolon giyiyordum. İğne, kalın kot kumaşı delerek bacağıma girmişti..."

61 BİN İMZA

Bir başka Instagram gönderisinde bir kadın, sırtı açık bir elbise giyen kız kardeşinin sırtına tanımlanamayan bir şeyler enjekte edildiğini söyledi ve iletisini "Kızlar lütfen, lütfen, lütfen dikkatli olun" sözleriyle bitirdi.

Olayın ardından yayınlanan, gece kulüplerine girişte misafirlerin ince aramadan geçirilmesini talep eden bir dilekçe kısa sürede 61 bin imzaya ulaştı.