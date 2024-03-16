'Gizemli' virüs hızla yayılıyor: 'Vakaların yüzde 30'u ölümcül'

Japonya'da uzmanlar, nadir ancak tehlikeli bir bakteriyel enfeksiyonun rekor bir hızla yayıldığına dair uyarıda bulunuyor ve yetkililerin nedenini belirlemekte zorlandığı belirtiliyor. Şu ana kadar Japonya'daki 47 şehrin 45'inde görülen enfeksiyonun yüksek oranda ölümcül olduğu ifade ediliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.03.2024 - 15:19
'Gizemli' virüs hızla yayılıyor: 'Vakaların yüzde 30'u ölümcül'
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İngiltere merkezli The Guardian'da yer alan habere göre, 2024'teki vaka sayısının geçen yılın rekor rakamlarını aşması beklenirken, A grubu streptokok hastalığının en sert ve potansiyel olarak ölümcül formu olan streptokokal toksik şok sendromunun (STSS) yayılmaya devam edeceğine dair endişeler artıyor.

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIID) tarafından yapılan açıklamada, "Streptokokun fulminan (şiddetli ve ani) formlarının ardındaki mekanizmalarla ilgili hala pek çok bilinmeyen faktör var ve bunları açıklayabilecek aşamada değiliz" denildi.

Sputnik'in aktardığına göre, NIID tarafından yayımlanan geçici rakamlarda geçen yıl 941 STSS vakasının rapor edildiği kaydedildi. 2024'ün ilk iki ayında halihazırda 378 vaka kaydedildi ve Japonya'nın 47 vilayetinin ikisi dışında tamamında enfeksiyonlar tespit edildi.

Yaşlı insanlar daha fazla risk altında kabul edilirken, A grubu türü 50 yaşın altındaki hastalarda daha fazla ölüme neden oluyor. STSS tanısı konan 50 yaşın altındaki 65 kişiden yaklaşık üçte biri, yani 21'i öldü.

VAKALARIN YÜZDE 30'U ÖLÜMCÜL

Ancak enfeksiyona neden olan son derece bulaşıcı bakteriler, bazı durumlarda özellikle 30 yaşın üzerindeki yetişkinlerde ciddi hastalıklara, sağlık sorunlarına ve ölüme neden olabilir. STSS vakalarının yaklaşık yüzde 30'u ölümcül.

Bazı uzmanlar, geçen yıl vakalardaki hızlı artışın, koronavirüs salgını sırasında uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasıyla bağlantılı olduğuna inanıyor.

Covid-19'un durumunun beşinci sınıfa düşürülmesiyle yerel yetkililer artık enfekte kişilere işten uzak durmalarını emredemeyecek veya hastaneye kaldırılmayı öneremeyi masaya koydu.

STSS SEMPTOMLARI

Çoğu STSS vakasına streptococcus pyogenes adı verilen bir bakteri neden olur. Daha yaygın olarak strep A olarak bilinir; özellikle çocuklarda boğaz ağrısına neden olabilir ve birçok insan bunu bilmeden geçirir ve hastalanmaz.

Yaşlı insanlar soğuk algınlığına benzer semptomlar yaşayabilir ancak nadir durumlarda semptomlar boğaz ağrısı, bademcik iltihabı, zatürre ve menenjiti içerecek şekilde kötüleşebilir. En ciddi vakalarda organ yetmezliğine ve nekroza yol açabilir.


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