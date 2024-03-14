Japonya’da Fukuşima açıklarında 5.6 büyüklüğünde deprem
Japonya’nın Fukuşima eyaleti açıklarında 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) Japonya’nın Fukuşima eyaletinde yer alan Iwaki kenti açıklarında 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
USGS, depremin merkez üssünün Iwaki’nin 23 kilometre kuzeydoğusunda yerin yaklaşık 54 kilometre altında olduğu aktardı.
Depremde henüz can ve mal kaybı bildirilmezken tsunami uyarısı yapılmadı.
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