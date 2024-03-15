'Gizli' bir çukurda bulundu: 132 kişiye ait olduğu tespit edildi
Meksika'nın Michoacan eyaletinde, gizli bir çukurda yapılan kazılar sonucu 132 kişiye ait kemikler tespit edildi.
Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Tacambaro kasabasındaki kırsal arazide, ihbar üzerine kazı çalışması yapıldı.
Çalışmalar sonucu gizli bir çukurdan 132 kişiye ait kemikler ortaya çıkarıldı.
Kimlik tespit çalışmalarının başlatılabilmesi için kemikler Adli Tıp Merkezi'ne götürüldü.
Eyalet savcılığından yapılan açıklamada, arazideki kazılara devam edileceği bildirildi.
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