Meksika'da askeri helikopter düştü: Ölü ve kayıplar var
Meksika donanmasına ait helikopterin okyanusa düştüğü kazada 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin kaybolduğu bildirildi.
Meksika donanmasından yapılan açıklamada, askeri helikopterin, Lazaro Cardenas Limanı açıklarındaki okyanus devriye gemisinin güvertesinden havalandıktan kısa süre sonra Pasifik Okyanusu'na düştüğü belirtildi.
Limandan yaklaşık 370 kilometre uzakta okyanusa düşen helikopterdeki 8 donanma personelinin 3'ünün hayatını kaybettiği, 2'sinin kaybolduğu bilgisine yer verilen açıklamada, kurtarılan 3 personelin hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının "iyi" olduğu ifade edildi.
Kayıp personeli arama çalışmaları sürerken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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