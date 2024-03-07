Meksika'da askeri helikopter düştü: Ölü ve kayıplar var

Meksika donanmasına ait helikopterin okyanusa düştüğü kazada 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin kaybolduğu bildirildi.

AA
Yayınlanma: 07.03.2024 - 11:57
Meksika'da askeri helikopter düştü: Ölü ve kayıplar var
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Meksika donanmasından yapılan açıklamada, askeri helikopterin, Lazaro Cardenas Limanı açıklarındaki okyanus devriye gemisinin güvertesinden havalandıktan kısa süre sonra Pasifik Okyanusu'na düştüğü belirtildi.

Limandan yaklaşık 370 kilometre uzakta okyanusa düşen helikopterdeki 8 donanma personelinin 3'ünün hayatını kaybettiği, 2'sinin kaybolduğu bilgisine yer verilen açıklamada, kurtarılan 3 personelin hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının "iyi" olduğu ifade edildi.

Kayıp personeli arama çalışmaları sürerken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


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