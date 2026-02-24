Gizli buluşma ölüm getirdi: Kartel lideri sevgilisi üzerinden yakalandı

Meksika’da Jalisco Yeni Nesil Karteli’nin (CJNG) lideri ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından Nemesio Oseguera Cervantes, namıdiğer “El Mencho”, düzenlenen askeri operasyonda öldürüldü. Yetkililer, operasyonda kartel liderinin izinin romantik partneri üzerinden sürüldüğünü açıkladı.

Meksika Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre operasyon 20 Şubat’ta askeri istihbarat birimlerinin çalışmasıyla başlatıldı.

Güvenlik güçleri, Oseguera Cervantes’in partnerlerinden biriyle bağlantılı bir kişinin izini sürerek Jalisco eyaletindeki Tapalpa kasabasındaki gizli bir buluşma noktasını tespit etti.

Yetkililer, söz konusu kişinin kartel liderinin partnerini bir kulübeye götürdüğünü, buradaki buluşma sonrası kadının ayrıldığını ancak “El Mencho”nun küçük bir koruma ekibiyle birlikte bölgede kaldığını belirtti.

İstihbarat doğrulamasının ardından ordu özel kuvvetleri ile Ulusal Muhafızlara bağlı hızlı müdahale ekipleri operasyon düzenledi.

Havadan yapılan gözetleme sırasında kartel üyelerinin roketatar ve uzun namlulu silahlar taşıdığının tespit edildiği kaydedildi.

Operasyon sırasında kartel üyelerinin güvenlik güçlerine yoğun ateş açtığı, çıkan çatışmada ilk aşamada sekiz şüphelinin öldüğü, iki askerin ise yaralandığı bildirildi.

ORMANLIK ALANA KAÇTI, ÇATIŞMADA VURULDU

Yetkililerin aktardığına göre, çatışmanın ardından “El Mencho” ve yakın koruma ekibi çevredeki ormanlık alana kaçtı.

Askerlerin bölgede yaptığı aramada kartel üyelerinin saklandığı noktaya ulaşıldı ve burada yeniden çatışma çıktı.

Çatışmada Oseguera Cervantes ve iki koruması ağır yaralandı. Askeri sağlık ekipleri tarafından helikopterle tahliye edilen üç kişinin, nakil sırasında yaşamını yitirdiği açıklandı.

Yetkililer, kartelin olası misilleme saldırılarına karşı eyalete 2 bin 500 ek güvenlik gücü sevk edildiğini, bölgede zaten 7 bin güvenlik personelinin görev yaptığını duyurdu.

ABD’nin hakkında 15 milyon dolarlık ödül koyduğu Oseguera Cervantes’in ölümü, Meksika’da organize suçla mücadelede son yılların en önemli gelişmelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Yetkililer, operasyonun ardından kartel içinde yeni bir yapılanma veya şiddet dalgası yaşanma ihtimaline karşı önlemlerin sürdüğünü bildirdi.