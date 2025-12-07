Gizli zarf, çarpıcı görüntüler: Beşar Esad özel kayıtları sızdırıldı

Al Arabiya/Al Hadath, Suriye’nin eski devlet başkanı Beşar Esad ile eski danışmanı Luna Şibl’e ait olduğu belirtilen özel ve sızdırılmış video kayıtlarını yayınladı.

Görüntülerde, Suriye iç savaşına ve sahadaki gelişmelere ilişkin sert ifadeler, alaycı söylemler ve dikkat çekici diyaloglar yer aldı.

Al Arabiya/Al Hadath muhabiri Mahmud el-Vavi, Beşar Esad’ın Guta’ya ilişkin görüntülerinin nasıl ele geçirildiğine dair ayrıntıları paylaştı.

El-Vavi’nin aktardığına göre, söz konusu sızdırılmış videolar Cumhurbaşkanlığı Sarayı içinde, üzerinde “çok gizli” ibaresi bulunan bir zarfın içinde bulundu. Zarfın içinde ayrıca Esad’ın eski danışmanı Luna Şibl’e ait kişisel belgelerin de yer aldığı belirtildi.

Görüntülere 8 Aralık 2024’te bazı kişilerin özellikle “Suriyelilere Beşar Esad’ın gerçek yüzünü göstermek” amacıyla ulaştığı ifade edildi.

“TOPLUMUN EN KÖTÜLERİ”

Görüntülerde, Esad’ın, eski danışmanı Luna Şibl ile birlikte Doğu Guta’da araç kullanırken yer aldığı görülüyor.

Görüntülerde Esad’ın, iç savaşın en ağır katliamlarına sahne olan bölgede yıkılmış bir camiyle alay ettiği dikkat çekiyor.

An exclusive video obtained by Al Arabiya and Al Hadath shows a conversation between Luna al-Shibl and Bashar al-Assad while he is driving with her beside him. She asks: ‘We’re leaving Ghouta… what should we say as we leave?’ pic.twitter.com/15VCTiBPVj — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 6, 2025

Kayıtlarda Esad’ın bölge halkına küfür ettiği, Doğu Guta’daki insanları “toplumun en kötüsü” olarak nitelediği duyuluyor. Esad ayrıca, ekonomik yoksunluk içinde yaşayan insanların cami inşa etmelerini hedef alarak, onları “sorumsuz firavunlara” benzetiyor.

Kanala konuşan kaynaklara göre, sızdırılan görüntülerin bir bölümünde Luna Şibl’in yardımcısı Amjad Issa’nın da araçta bulunduğu belirtildi.

Başka bir diyalogda ise Luna Şibl’in, Hizbullah’ın askeri gücüyle övünmesine atıf yaparak, “Şimdi ise sesleri çıkmıyor” dediği aktarılıyor.

Esad’ın, “Sakba’ya gireceğiz, sanki kurtarılmamış gibi” sözleri de kayıtlarda yer aldı.

Exclusive:

Bashar al-Assad tells a journalist accompanying him to Ghouta: ‘We will now enter Saqba, and I’ll act as if I don’t know it has been “liberated. pic.twitter.com/80p9Gbp19H — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 6, 2025

SURİYELİ ASKERLER ALAY KONUSU

Sızdırılan görüntülerde Esad ve Şibl’in, geçmişte Esad’ın elini öpen bazı Suriyeli askerler üzerinden alay ettikleri de görülüyor.

Bir başka kayıtta ise bir Suriye generali, çok sayıda askerin önünde Esad’a hitaben “Elinizi ve ayağınızı öperim” ifadelerini kullanıyor.

Exclusive:

Luna al-Shibl and Bashar al-Assad mock Syrian soldiers who kissed al-Assad’s hand during his tour. pic.twitter.com/NGtTc6JAkc — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 6, 2025

Bir diğer görüntüde Esad’ın, propaganda amaçlı bir fotoğraf için tankın üzerine çıkmak istediğini söylediği duyuluyor. Esad ayrıca, Suriye’deki tabloya ilişkin “Sadece utanç değil, tiksinti hissediyorum” ifadesini kullanıyor.

Luna Şibl ise polis ve İçişleri Bakanı ile ilgili alaycı sözler sarf ederek, polisle ilgili sık sık sosyal medyada haber yapılmasını tiye alıyor.

Luna Şibl’in, Suriyeli general Süheyl Hasan ile ilgili sözleri de dikkat çekti.

Şibl’in, “Ayağını Kasyun Dağı’na koymuş, Rus korumalarla poz veriyor” dediği, Esad’ın ise Hasan’ı “tuhaf teorilerin sahibi” olarak nitelediği aktarıldı.

Exclusive: Footage obtained by Al Arabiya and Al Hadath shows Bashar al-Assad and his adviser Luna al-Shibl mock Brigadier General Suheil al-Hassan. pic.twitter.com/RRGfEJwacQ — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 6, 2025

CAMİLERE VE HALKA YÖNELİK AŞAĞILAYICI SÖZLER

Kayıtlarda Esad’ın, “Yiyecekleri yok ama camilere harcıyorlar” diyerek halkı hedef alan sözler sarf ettiği de duyuluyor. Luna Şibl’in ise askeri telsiz konuşmalarıyla dalga geçerek Suriyelileri “nazik” olarak küçümseyici bir şekilde tanımladığı aktarılıyor.

Başka bir videoda Şibl’in, “Bizim gençler Cobar’ı tamamen boşalttı, hiçbir şey bırakmadı” dediği duyuluyor.

Yine bir başka görüntüde Luna Şibl’in, yıkılmış binalar ve boş sokaklar arasında yapılan araç yolculuğu sırasında Esad’a, “İnsani konuları konuşmaya tahammülün yok ama askeri konulara gelince canlanıyorsun” dediği duyuluyor.

KENDİ SOYADI İLE DALGA GEÇİYOR

Sızdırılan görüntülerden birinde Esad’ın, kendi soyadıyla dalga geçerek, “Bir hayvan ismiyle değiştirmek lazım” dediği de yer aldı.

Söz konusu görüntülerin Suriye kamuoyunda büyük yankı uyandırdığı belirtiliyor.

Muhabir Mahmud el-Vavi, sızdırılan kayıtların Esad’ın destekçileri üzerinde muhaliflerden daha büyük bir şok etkisi yarattığını söyledi.