GKRY harekete geçti: Doğu Akdeniz'de sondaj gerçekleştirecek

04 Kasım 2022 Cuma, 17:18

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Enerji Bakanı Natasa Pilidu, GKRY Temsilciler Meclisi Maliye Komisyonu'nun üyelerine bakanlığın bütçesi ile ilgili yaptığı sunumda, Afrodit parselinde 2023 içinde yeni sondaj yapılacağını ifade ederek, bu sondajın farkının üretim altyapısının da kurulması olduğunu vurguladı.

Afrodit’ten gelen doğal gazın ticari olarak işletilmesinin 2027 yılına kadar mümkün olacağını belirten Pilidu, Zeus 1 parselinde yeni sondajların gelecek yıl içinde yapılacağını dile getirdi.

Pilidu, GKRY lideri Nikos Anastasiadis'in 9 Kasım'da İsrail'e yapmayı planladığı ziyarette Afrodit sahasının lisanslı konsorsiyumu ile ilgili görüşmelerde bulunmasını beklediklerini, söz konusu ziyarette Yişayi gaz sahası anlaşmazlığı üzerinde olumlu gelişmeler sağlanabileceğini ve GKRY ile İsrail ilişkilerinde bugüne kadar kaydedilen ilerlemenin İsrail'deki seçimlerden sonra bozulmayacağını umduklarını da sözlerine ekledi.