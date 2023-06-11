'Gladyatör 2' filminin setinde patlama: Oyuncular yaralandı!
Gladyatör 2 filminin çekimleri sırasında bir patlama yaşandı. Sette 6 oyuncu yaralandı. Oyuncuların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
"Gladyatör 2" filminin Fas'ta yapılan çekimleri esnasında bir patlama meydana geldi. Patlamada 6 oyuncu yaralanırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı aktarıldı.
AA'nın The Sun Gazetesi'nden aktardığı habere göre, filmin çekimleri sırasında özel efektlerin kullanıldığı bir sahnede patlama yaşandı.
Patlamada filmin 6 oyuncusu yaralanırken oyuncuların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavilerinin yapıldığı belirtildi.
Yapımcı şirket Paramount, konuya dair yaptığı açıklamada, "Gladyatör 2" filminin setinde bir dublör sahnesi çekilirken, "birkaç ekip üyesinin hayati tehlike oluşturmayan yaralanmalara maruz kaldığı bir kaza meydana geldi" ifadelerine yer verdi.
GAZ BORUSU ŞÜPHESİ
Açıklamada, "Alanda güvenlik ve sağlık ekipleri, oyuncuların tedavisi için hızlıca hareket edebildi. Hepsinin durumu iyi ve tedavileri devam ediyor" denildi.
Patlamanın nedenine ilişkin incelemeler devam ederken set alanındaki bir gaz borusunun patlamış olabileceğinden şüphelenildiği kaydedildi.
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