Gladyatör'ün devam filmi 23 yıl sonra geliyor
Yönetmen Ridley Scott, "Gladyatör" filmini 23 yıl sonra tekrar çekmeye hazırlanıyor.
Russel Crowe ve Joaquin Phoenix'in başrolleri paylaştığı 2000 yapımı Gladyatör'ün devam filmi geliyor. Hollywood'un kült filmleri arasına giren filmin yönetmeni Ridley Scott, 23 yıl sonra devam filmi için sete geri döneceğini açıkladı.
Kast sürecinin başladığını ve çekimlerin mayısta başlayabileceğini kaydeden Scott, çekimler için Fas'ta mekanlar seçildiğini söyledi.
Yönetmen filmin hikayesiyle ilgili ayrıntı vermese de devam filminde Joaquin Phoenix'in canlandırdığı Commodus'un yeğeni Lucius'un hikayesinin anlatılacağı belirtiliyor. Russel Crowe’un ise devam filminde yer alıp almayacağı netlik kazanmadı.
Gladyatör, En İyi Film dahil beş Oscar Ödülü kazanmıştı.
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