Glasgow’da büyük iklim buluşması

01 Kasım 2021 Pazartesi, 04:00

Küresel iklim değişikliği tehdidini görüşmek için yüzden fazla dünya liderini ve on binlerce delegeyi bir araya getiren Konferans 12 Kasım’a kadar sürecek.

Konferansın açılış konferansında konuşan COP26 Başkanı Alok Sharma, Paris Anlaşması’nda belirlenen küresel sıcaklık artışlarını 1.5 derece ile sınırlandırma hedefini ulaşılabilir tutmak için COP26’nın “son umut” olduğunu söyledi. Sharma, “Bu rolde üzerime düşen sorumluluğun farkındayım ve bunu hafife almıyorum” dedi. “Dünya sel, orman yangınları ve rekor sıcaklar da dahil olmak üzere değişen bir iklimin yıkıcı etkisini görüyor. Gezegenimizin değiştiğini biliyoruz ve bunu ancak uluslararası bir sistemle birlikte ele alabiliriz” ifadelerini kullanan Sharma, “Başaracağız ya da başarısız olacağız. Ancak şimdi harekete geçersek ve birlikte hareket edersek değerli gezegenimizi koruyabiliriz” dedi.

TARİHİ DÖNÜM NOKTASI

BM İklim Değişikliği Sözleşmesi (UNFCCC) Genel Sekreteri Patricia Espinosa ise “Tarihin önemli bir noktasında duruyoruz. İnsanlık kesin ve net seçimlerle karşı karşıya. Hızlı ve büyük bir emisyon azaltımına ulaşmak veya insanlığın bu gezegende kasvetli bir gelecekle karşı karşıya olacağını kabullenmek arasında bir seçim yapmak zorundayız” dedi. Espinosa, “Burada Glasgow’da bir ilerleme kaydetmeliyiz. Bunu başarmalıyız ve hepimiz çözümün bir parçası olmalıyız” diye konuştu.

İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg de zirve öncesi BBC’ye yaptığı açıklamada “elimizden geleni yapmak için asla geç değildir” dedi.