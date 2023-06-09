Global Times: Çin'in, sürücüsüz yüksek hızlı metro projesi Türkiye'de başlıyor

Yayınlanma: 09.06.2023 - 13:19

Güncelleme: 09.06.2023 - 13:31

Global Times, "Çin'in sürücüsüz yüksek hızlı metro projesinin Türkiye'de başladığını" yazdı.

Metro projesinin, Çin'in demiryolu sektörü devi CRRC tarafından üstlenildiği belirtilen haberde, "Ülkenin ilk sürücüsüz metro projesinin yanı sıra Çin'in yurtdışında inşa edilecek saatte 120 kilometre hıza sahip ilk sürücüsüz metro projesinin açılış töreni Çarşamba günü Ankara'da gerçekleştirildi" denildi.

CRRC'nin, ilk 60 lokomotifin yapımını yerel olarak tamamlamak üzere 13 Türk şirketiyle işbirliği yapacağı belirtilen haberde, araçların İstanbul Havalimanı metro hattında kullanıma sunulmasının beklendiği kaydedildi.

SÜRÜCÜSÜZ YÜKSEK HIZLI METRO PROJESİ

CRRC Zhuzhou Locomotive Co. tarafından üretilen sürücüsüz yüksek hızlı metro trenlerinin saatte 120 km maksimum çalışma hızına ve 1.100 yolcu kapasitesine sahip olduğu belirtilirken, en yüksek uluslararası sınıf GoA4 tam otomatik işletim sistemini barındırdığı bildirildi.

Buna ek olarak, yeni geliştirilen raf kontrollü çekiş sistemi, yerel rampa tırmanma ihtiyaçlarına etkili bir şekilde uyum sağlayabildiği, böylece mükemmel performans ve çalışma sırasında yüksek hız ve konfor için tasarlandığı kaydedildi.

"PROJE YERELLEŞME SÜRECİNİ DE TEŞVİK EDECEK"

Global Times, "Sürücüsüz yüksek hızlı metro teknolojisinin Türkiye'ye girişi sadece yerel halkın seyahatine fayda sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda Çin teknolojisi ve işletmelerinin yerelleşme sürecini de teşvik edecektir" diye yazdı.

CRRC'nin Türkiye Genel Mdürü Li Yangyang, şirketin tedarik, üretim, işletme ve bakım alanlarında yerel şirketlerle kazan-kazan temelinde işbirliği yapmaya kararlı olduğunu söyledi.

Li, metro üretim projesinin yerelleşme oranının yüzde 60'a ulaşarak 200'den fazla istihdam yarattığını ve bunun, yerel demiryolu taşımacılığı endüstrisinin gelişimini doğrudan desteklediğini ifade etti.