Göçmen faciasıyla ilgili 7 Fransız asker yargılanacak

Yayınlanma: 03.06.2023 - 08:05

Güncelleme: 03.06.2023 - 08:05

2021'de Manş Denizi'nde 27 göçmenin hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma kapsamında son iki haftada 7 Fransız askerinin yargılanmasına karar verildi.

Fransız askerleri, "tehlike altında bulunan kişilere yardım etmediği" gerekçesiyle yargılanacak.

Söz konusu askerlerden 5'i Fransa'daki Gris-Nez Bölgesi Operasyonel Gözetim ve Kurtarma Merkezi'nde (CROSS), 2'si ise devriye gemisinde çalışıyordu.

Aynı soruşturma kapsamında, daha önce de 10 insan kaçakçısının, "kasıtsız cinayet işlediği" ve "ülke topraklarına kanunsuz girişlere yardım ettiği" gerekçeleriyle yargılanmasına karar verilmişti.

Soruşturma, Paris Savcılığı bünyesinde organize suçlara bakan birim tarafından yürütülüyor.

Fransa'dan Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan ve düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin kasım 2021'de batması sonucu 27 göçmen hayatını kaybetmişti.