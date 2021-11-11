Göçmen krizi büyüyor: Rusya’dan AB’ye ‘Türkiye’ sorusu

11 Kasım 2021 Perşembe, 12:25

Polonya-Belarus sınırında yaşanan göçmen kriziyle ilgili ülkeler karşılıklı açıklamalarla birbirini suçlamaya devam ediyor. Asya ve Ortadoğu'dan gelen yüzlerce göçmen Belarus'un Polonya sınırında günlerce dondurucu soğukta kamp yaptıktan sonra bu hafta sınırdaki dikenli telleri aşmak suretiyle Polonya'ya geçmeye çalıştı. Polonyalı sınır güvenlik birimleri ise yasa dışı geçiş yapanları engellemişti.

Göçmen krizi nedeniyle Avrupa Birliği'ni (AB) suçlayarak, AB'nin kendi insani değerlerini koruma konusunda başarısızlığa uğradığını belirten Rusya, yakın müttefiki Belarus ile dayanışma sergilemek için Belarus hava sahasına nükleer silah taşıma kabiliyetine sahip iki stratejik bombardıman uçağı gönderdi.

AB SUÇLADI

İnsan hakları ihlalleri yaptığı gerekçesiyle hali hazırda Belarus'a birçok kez yaptırımda bulunmuş olan AB, göçmen krizi konusunda Belarus'u suçladı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "AB sınırlarımızda vahşi bir hibrit saldırıyla karşılaşmaktayız. Belarus kötü niyetli ve şok edici bir şekilde göçmenlerin sıkıntılarını silah olarak kullanıyor" dedi.

AB'nin 27 büyükelçisi Belarus'a yeni yaptırım getirmenin hukuki zemini konusunda anlaştı. Reuters’ın aktardığına göre, Belarus Dışişleri Bakanı ve hava yollarını da kapsayan 30 kadar kişiye ve kuruma yönelik yaptırımlar haftaya açıklanabilir.

RUS DIŞİŞLERİ’NDEN TÜRKİYE SORUSU

Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise göçmen krizi konusunda AB'yi suçladı. Son olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, AB'nin Türkiye'ye fon sağladığı ve Ege'yi geçerek Yunanistan'a yasa dışı yollardan giren göçmen ve mültecileri geri alma sözü veren 2016 tarihli bir anlaşmaya atıfta bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Sığınmacılar Türkiye’den AB’ye yöneldiğinde AB onları Türkiye topraklarında tutması için kaynak sağlıyordu. Niye Belaruslulara aynı şekilde yardım edilemiyor?” sorusunu yöneltti.

Reuters’ın NATO ülkelerinden bir yetkilinin verdiği bilgiye dayandırdığı haberine göre, Polonya NATO üyesi müttefikleriyle basına kapalı bir toplantı yaptı; bu toplantıda müttefikleri Polonya'ya destek güvencesi verdi.