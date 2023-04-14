Göçmenler, Türk plakalı kamyondan çıktı

Yayınlanma: 14.04.2023 - 13:06

Güncelleme: 14.04.2023 - 13:06

Macaristan polisi, güney sınırına yakın bir bölgede Türk plakalı bir kamyonun arkasında havasız kalmış ve acilen tıbbi müdahale yapılan 17 göçmen buldu.

Reuters'ta yer alan habere göre, açıklamada 16'sı Mısırlı ve biri Libyalı olduğu tespit edilen göçmenlerin Romanyalı yetkililerin ihbarı ile hızla harekete geçilerek kurtarıldığı belirtildi.

Polis, kamyonu Kistelek kenti yakınlarında durdurduktan sonra ambulans çağırırken Türk insan kaçakçısını gözaltına aldı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya yakın bir yol üzerinde Şubat'ta da terk edilmiş bir kamyonda 18 Afgan göçmen ölü bulunmuştu.

Orta Doğu, Afrika ve Asya'da savaşın ve yoksulluğun olduğu bölgelerden kaçan binlerce insan Balkanlar üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışıyor. Macaristan'ın Sırbistan'la arasındaki güney sınırında tel örgü bulunsa da göçmenler Macaristan üzerinden Batı Avrupa'ya geçmeye çalışmaya devam ediyor.