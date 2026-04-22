Gökyüzündeki manevra Finlandiya’yı karıştırdı: Pilot adaylarından tepki çeken çizim

Finlandiya Hava Kuvvetleri’nde eğitim gören öğrenci pilotlar, uçuş sırasında oluşturdukları rota nedeniyle disiplin süreciyle karşı karşıya kaldı.

Uçuş takip verilerinde görülen manevraların müstehcen şekiller oluşturduğu öne sürüldü.

Olayın, 13 Nisan’da Jyväskylä kentinden havalanan iki Grob G 115 eğitim uçağının gerçekleştirdiği görev sırasında yaşandığı bildirildi.

Pilot adaylarının dönüş manevraları pratiği yaptığı sırada izledikleri rotanın, uçuş takip platformu Flightradar verilerine yansıdığı belirtildi.

Paylaşılan verilere göre uçuş çizgisinin alışılmadık şekiller oluşturduğu görüldü.

Tikkakoski Hava Kuvvetleri Akademisi’nde eğitim alan öğrenciler hakkında disiplin işlemi başlatıldığı Finlandiya Hava Kuvvetleri tarafından doğrulandı.

Yetkililerden yapılan açıklamada, askerlerin iyi davranış kurallarına ve disiplin esaslarına uyması gerektiği vurgulanarak, kurallardan sapılması halinde uygun şekilde karşılık verileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca uçakların belirlenen görev sahasından çıkmadığı, kendilerine verilen eğitim görevini yerine getirdiği ve diğer hava trafiği açısından herhangi bir tehlike oluşturmadığı kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.

Benzer olaylar daha önce de gündeme gelmişti. 2021 yılında iki Royal Air Force pilotunun da eğitim uçuşunda havada penis çizdiği iddia edilmişti. İngiliz yetkililer söz konusu görüntünün tesadüf olduğunu savunmuştu.

2020 yılında ise Rus hava yolu şirketi Pobeda pilotlarının benzer bir uçuş rotası çizdiği öne sürülmüştü.